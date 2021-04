No alle cittadinanze onorarie, Rossi: “Da sinistra e grillini atteggiamento vigliacco”

“Questa mattina, in consiglio comunale, abbiamo assistito ad un indegno teatrino di Pd e grillini: spengendo le proprie videocamere (la seduta era online), si sono rifiutati e di fatto non hanno votato per la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e al militare Lorenzo Turacchi, Medaglia d’argento al valor militare”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, assessore comunale a Grosseto e presidente regionale di Fratelli d’Italia Toscana.

“Non hanno avuto nemmeno il coraggio di spiegare questo vile comportamento, l’ennesima brutta figura di un’opposizione schizofrenica, che non solo ha offeso i grossetani, ma ha soprattutto offeso la memoria di tutti quelli che hanno creduto, combattuto e sono morti per la patria unita – spiega Rossi –. Un atteggiamento, quello mostrato dalle minoranze in consiglio comunale, vigliacco e offensivo nei confronti di tutti gli italiani, antistorico e vile. Non c’è italiano che non ricordi la storia del milite ignoto, un giovane senza nome che rappresenta tutti i caduti per fare l’Italia unita nella grande guerra. Inoltre, il sacrificio che i tanti militari italiani hanno fatto per la nazione, come il militare Lorenzo Turacchi. Una pagina di storia cittadina di cui davvero tutti avremmo voluto fare a meno“.