Blocco licenziamenti Venator, Rossi: “Soluzione temporanea, Regione faccia la propria parte”

“Finalmente, anche se la soluzione prospettata è temporanea, una buona notizia sui 41 lavoratori della Venator di Scarlino, con il blocco dei licenziamenti e l’attivazione degli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, dopo l’accordo sottoscritto in Confindustria alcuni giorni fa tra Azienda, sindacati e Rsu”.

A dichiararlo è l’onorevole grossetano Fabrizio Rossi, di Fratelli d’Italia.

“Sappiamo tutti che sono solamente soluzioni tampone, che da una parte salvaguardano i lavoratori, ma che al tempo stesso mettono di fronte Venator e Regione Toscana sul futuro delle autorizzazioni per lo stoccaggio dei gessi rossi. Soluzione, quest’ultima, che quanto prima dovrà trovare una fine. E non ultimo, la situazione di mercato evidenziata dalla società, dove ha portato l’azienda a ridurre la produzione, se non a chiudere alcuni stabilimenti come in Germania. Come Fratelli d’Italia, vigileremo sulla vicenda e come già annunciato siamo disponibili nel facilitare l’incontro nei vari tavoli regionali tra le parti, che sia utile e costruttivo”, conclude Fabrizio Rossi.