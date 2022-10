Sanità, Rossi: “Occorrono certezze sul 118, la Regione snobba i cittadini”

“Se quanto apparso sulla stampa locale, in riferimento alla riorganizzazione del servizio del 118 nella zona della Colline Metallifere e sul quanto meno originale utilizzo dell’automedica corrisponde al vero, come ha denunciato il coordinamento di Fratelli d’Italia delle Colline Metallifere, occorre prendere subito immediati provvedimenti”: è quanto afferma l’onorevole di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

“Se, come sembra – prosegue l’onorevole Rossi -, la Asl sudest, per ‘risparmiare’, proporrebbe l’utilizzo dell’automedica per gli interventi sanitari del 118 senza medici o infermieri a bordo, ma con utilizzo di altro personale, tra l’altro ‘volontario’, il tutto non ha davvero parole rappresentabili in uno Stato civile, se non quelle di ‘pura follia’”.

“Gli interventi sanitari del 118 non sono proprio per la natura stessa interventi di routine, ma di emergenza e quindi complessi, dove vengono chiamati in contemporanea sinergia figure professionali altamente specializzate, come medici e personale infermieristico. Quindi, con la scusa di risparmiare, per di più sulla pelle dei cittadini in crisi, la Asl sembrerebbe voler attuare quest’ultima scellerata scelta. Il mio impegno è quello di proporre, tramite i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, un’urgente interrogazione all’assessore alla sanità Toscana, Bezzini, per conoscere effettivamente come stanno le cose e per scongiurare con qualsiasi mezzo l’eventuale attuazione di quanto si paventa nella zona nord della provincia di Grosseto“, conclude Fabrizio Rossi.