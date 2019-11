Filctem Cgil: Fabrizio Dazzi nuovo segretario generale

Oggi alla Camera del lavoro di Grosseto si è svolta l’assemblea generale della Filctem Cgil grossetana, alla presenza di Fabio Berni (segretario generale della Filctem Cgil Toscana) e di Claudio Renzetti (segretario generale della Cgil Grosseto).

L’assemblea ha eletto come nuovo segretario generale Fabrizio Dazzi, già facente parte della struttura. Dazzi succede a Furio Santini, che ha guidato la categoria negli ultimi anni. La Filctem Cgil rappresenta importanti settori nel chimico, nella gomma, nella plastica, nei servizi a rete: la categoria regionale, insieme alla Camera del lavoro, ringrazia Santini per l’attività svolta e augura buon lavoro a Dazzi.

«Chimica, reti energetiche e manifattura sono comparti che hanno un peso significativo nella nostra realtà, anche se appaiono poco in termini di esposizione mediatica – dichiara Dazzi -. La Cgil ha deliberato una nuova strategia di prossimità della rappresentanza sindacale, sintetizzata nell’idea di “sindacato di strada”. In questo quadro la Filctem difenderà con le unghie e con i denti i nostri insediamenti chimici e manifatturieri e l’organizzazione delle reti, perché sono uno dei pilastri di qualunque strategia di rilancio economico. Gli addetti in questi comparti, infatti, sono circa 6.500».