Le mani d’oro del massaggiatore grossetano Fabio Cecchi conquistano il Festival di Sanremo

Grande successo a Sanremo per Fabio Cecchi, uno degli operatori di benessere del Festival dei Sogni di Sanremo.

Fabio Cecchi è stato scelto dal maestro Stefano Serra, spa manager internazionale e ideatore del Dream Massage, per occuparsi del benessere dei vip di Sanremo nella spa più esclusiva della Liguria, la Somnia Aura spa del Grand Hotel Des Anglais.

Fabio, nato a Orbetello nel 1968, è un operatore olistico di grande esperienza, specializzato in riflessologia facciale e plantare psicosomatica. Attualmente è attivo su Grosseto e collabora con diversi noti resort della Maremma e della costa dell’Argentario.

In questi giorni festivalieri ha avuto la possibilità di massaggiare molti artisti e dare prova delle sue capacità.

Esperienza, empatia e professionalità sono i suoi punti di forza, apprezzati nella spa dei sogni dai Cugini di Campagna, dal maestro Gianni Testa, da Alba Parietti e da tanti altri ospiti vip che hanno presenziato nell’area benessere targata Dream Massage.

Ora che l’esperienza sanremese volge al termine, è tempo di programmare i prossimi passi e nel futuro di Fabio c’è l’apertura a breve di un nuovo studio a Grosseto.

Di questi giorni sanremesi Fabio racconta: “Si è appena conclusa questa fantastica esperienza con il maestro Stefano Serra, di cui porterò per sempre ricordi bellissimi. Siamo stati come una grande famiglia e abbiamo raggiunto traguardi importanti, come quando I Cugini di Campagna ci hanno abbracciato ringraziandoci per il meraviglioso trattamento ricevuto in spa. Sono stato soprannominato il massaggiatore dalle mani d’oro. Non male direi. Per me questa è stata davvero una grande avventura che mi ha arricchito professionalmente, ma anche umanamente. Ora mi sento più maturo e pronto per nuove avventure, prima tra tutte l’apertura del mio nuovo centro benessere nel cuore di Grosseto, dove ho già invitato Arisa, Fausto Leali e gli altri vip sanremesi conosciuti e dove sono pronto a far provare ai miei ospiti il massaggio più amato dai vip di Sanremo: il Dream Massage.“