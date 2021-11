Il Comune dedica un weekend alla Pia di Dante Alighieri: il programma delle iniziative

Il Comune di Gavorrano organizza, sabato 20 novembre al cinema-teatro comunale “Ivo Crocchi”, nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un’iniziativa dal titolo “La Pia di Dante: una donna del XIII secolo“.

Il fulcro della giornata, realizzata grazie al contributo di Regione Toscana e con il supporto della Pro Loco Gavorrano Aps, sarà il convegno storico dal tema “La Pia di Dante: una donna del XIII secolo. Storia e tradizione nel contesto delle vicende medievali senesi e maremmane“, al quale interverranno autorevoli relatori.

Inoltre, verrà attivato un servizio filatelico temporaneo dedicato all’iniziativa, a cura di Poste Italiane, con un timbro postale speciale, realizzato per la manifestazione e che entrerà a far parte della collezione storico postale al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, e con la distribuzione di cartoline filateliche disegnate dell’artista Carlo Rispoli.

Al termine del convegno sarà presentato il libro “Misteri di Maremma“, raccolta di racconti curata da Carlo Legaluppi ed edita da Effigi, il cui ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione Olympia De Gouges Aps, che gestisce il centro antiviolenza di Grosseto.

Parteciperà alla presentazione la dott.ssa Roberta Pieraccioli, autrice del racconto “Dolente Pia”, ambientato tra Gavorrano e Massa Marittima e contenuto all’interno della raccolta.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: cell. 351.8078090. Per l’accesso al teatro è obbligatoria l’esibizione del Green pass.

Di seguito il programma dettagliato dell’iniziativa:

ore 14.30 – 19.30: servizio filatelico speciale dedicato all’iniziativa a cura di Poste Italiane;

ore 16.00: saluto di benvenuto di Andrea Biondi, sindaco del Comune di Gavorrano; saluto istituzionale di Cinzia Cardinali, direttrice dell’Archivio di Stato di Siena;

convegno storico dal titolo “La Pia di Dante: una donna del XIII secolo. Storia e tradizione nel contesto delle vicende medievali senesi e maremmane.” Interventi di: Mario Ascheri, del Consiglio scientifico dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo; Gianpiero Canaglione, dell’Accademia senese degli Intronati; Mario Sica, scrittore, storico e saggista; Piero Simonetti, scrittore, storico e saggista.

a seguire, proiezione di immagini di opere d’arte aventi per tema la Pia di Dante;

a seguire, presentazione del libro “Misteri di Maremma” e del racconto “Dolente Pia”, alla presenza dell’autrice Roberta Pieraccioli.

Domenica 21 novembre, alle 18.00, sempre al cinema-teatro comunale “Ivo Crocchi”, il Comune di Gavorrano mette in scena, grazie al contributo di Regione Toscana ed in collaborazione con la Pro Loco Gavorrano Aps, una selezione di arie tratte dall’opera lirica inedita e mai rappresentata “La Pia“, dell’autore Crescenzo Buongiorno.

Crescenzo Buongiorno (Bonito 1864 – Dresda 1903) compose l’opera nel 1887 su invito ed incoraggiamento dell’allora Ministro dell’istruzione, Mancini. Il libretto venne affidato al noto librettista napoletano Enrico Golisciani. Tuttavia l’opera, anche a causa della prematura scomparsa dell’autore, non conobbe mai la prova del palcoscenico e rimase dunque, fino ad oggi, inedita e mai eseguita.

Per merito dello storico e scrittore Piero Simonetti, il quale ha rinvenuto i quattro tomi manoscritti contenenti i quattro atti dell’opera, è stato possibile riscoprire il lavoro del maestro Buongiorno e, grazie anche al coinvolgimento del Festival delle Viole di Gerfalco, sarà possibile veder rappresentata, per la prima volta in assoluto, una selezione di brani, in riduzione per canto e pianoforte, tratti dall’opera.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni ed informazioni: cell. 351.8078090. Per l’accesso al teatro è obbligatorio l’esibizione del Green pass.