Festa dell’Immacolata: gli eventi natalizi in programma in centro e nelle frazioni

Mercoledì 8 dicembre il programma degli eventi natalizi entra nel vivo con le rassegne sostenute dal Comune, “Natale a Grosseto“, organizzata dal Ccn – Centro commerciale naturale del Centro storico, e “Al Cassero…è Natale“, promossa dall’Istituzione le Mura. E non solo: si accendono a festa tutti gli alberi di Natale del territorio comunale.

«Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e la Giunta comunale –: mercoledì 8 dicembre, oltre ai tanti eventi in programma nel centro storico, accenderemo tutti gli alberi di Natale di Grosseto. Come avevamo annunciato sarà un Natale bellissimo: grazie a un lavoro di sinergie e collaborazioni siamo riusciti a creare un calendario per tutte le età e per tutti i gusti. L’emergenza sanitaria non è ancora finita, ma siamo certi che i grossetani dimostreranno ancora una volta quel senso di responsabilità che ha contraddistinto questi due anni. Passeggiare in centro, visitare i caratteristici chalet in legno, partecipare a eventi e iniziative socioculturali: dalle Mura alle piazze, per vivere al meglio i giorni prima di Natale. Abbiamo voluto dare ai cittadini un messaggio chiaro: torniamo a stare insieme. La collaborazione per l’organizzazione di questi eventi è stata essenziale. Con il Centro commerciale naturale c’è una grande sinergia, che va a sommarsi alla collaborazione concreta e consolidata con l’Istituzione Le Mura, con il mondo delle associazioni, del volontariato, delle categorie produttive, con le quali siamo stati in grado di creare un calendario di appuntamenti prenatalizi che coinvolge veramente tutti».

E mercoledì 8 dicembre sarà il momento di mostrare alla città i risultati di queste sinergie. Oltre ai mercatini di Natale in piazza Dante (dalle 10 alle 19), rinominata per l’occasione piazza Pan di Zenzero, alle proiezioni al Giardino “magico” (Giardino dell’Archeologia), dalle 17, e alle mostre al Polo culturale Le Clarisse e al Museo collezione Luzzetti, in via Vinzaglio, “Alla luce del Bellini” e “Prove di infinito”, e all’esposizione “Una terra di mezzo. I Longobardi e la nascita della Toscana” al Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam) in piazza dei Folletti (piazza Baccarini), in piazza Polo Nord (Piazza Pacciardi, ex piazza della Palma) alle 10 sono in programma i laboratori artistici gratuiti affidati all’Accademia dei bambini della Casa del Quartiere: gli “Xmas Lab” sono a numero chiuso e sono dedicati ai piccoli da 6 a 10 anni.

Sempre nella stessa piazza spazio alla solidarietà con i mercatini delle associazioni “Avrai Ribolla”, “Amici di Zanzibar e del mondo Odv”, “Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della Maremma”, “Pubblica assistenza Humanitas Grosseto odv” e la Fondazione “Il sole”.

In piazza Rudolph (Piazza Socci) invece ci sarà lo stand solidale dell’associazione La Farfalla. Alle 16.30 è in programma una visita guidata al Museo di storia naturale della Maremma (piazza Pacciardi): il tema del tour è “Cosa fa la natura d’inverno?”. Per partecipare occorre prenotare al numero 0564.488571.

In piazza Pacciardi, alle 17, è tempo di musica con l’esibizione di Andrea Turchi (per prenotazioni è possibile inviare una mail a ccn.centrostoricogr@gmail.com). Nella chiesa della Misericordia, alle 17, inaugura la mostra di Daniele Silvestrini promossa dalla Pro Loco Grosseto.

Alle 18 poi tutti in piazza Duomo per l’accensione dell’albero di Natale con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la sua Giunta.

Anche le Mura si accenderanno per il Natale: la rassegna “Al Cassero… è Natale” aprirà i battenti alle 15.30 con la casa di Babbo Natale, le mostre di presepi e dei borghi medievali toscani realizzati in cartapesta, la baby Christmas dance e i mercatini di hobbistica. Dalle 15.30 sono in programma anche l’animazione del Teatro Studio e il laboratorio per i bambini “La sciarpa di Rudolph”.

Alle 18.30 anche sulle Mura si accenderà l’albero di Natale alla presenza del sindaco e della Giunta. La giornata della rassegna si concluderà con il concerto gospel del “Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble”, diretto da Carla Baldini.

Il biglietto di ingresso del “Al Cassero… è Natale” è per gli adulti 6 euro, dal lunedì al giovedì, e 7 euro venerdì, sabato, domenica e i giorni festivi, mentre per i bambini dai 3 a 10 anni l’ingresso è 4 euro.

Per accedere alla Fortezza medicea sarà necessario il green pass semplice, il super green pass sarà richiesto per assistere agli spettacoli di musica e teatro con posti a sedere. Per le visite guidate e i laboratori occorre la prenotazione ai numeri 0564.416276 e 346.6524411.

E infine l’accensione degli alberi di Natale di Grosseto: oltre alle cerimonie in piazza Duomo alle 18 e sulle Mura alle 18.30, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sarà alle 16 a Batignano per l’inaugurazione dei presepi, alle 17 a Istia d’Ombrone per l’accensione dell’albero di Natale in piazza delle Mura, alle 17.40 in piazza F.lli Rosselli (piazza della vasca), alle 18.15 in piazza del Sale e piazza Maniscalchi e infine alle 19 il primo cittadino chiuderà la giornata a Marina di Grosseto, in piazza della Chiesa, per accendere l’albero di Natale della frazione.