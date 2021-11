Festività natalizie: Comune e Pro Loco al lavoro per programmare gli eventi

Si è svolta nei giorni scorsi una riunione tra l’amministrazione comunale di Roccastrada e le sei associazioni Pro Loco che operano sul territorio, con lo scopo di fissare alcuni obiettivi per la ripartenza delle attività, nel rispetto delle regole di contenimento del contagio da Covid.

L’obiettivo condiviso è quello della realizzazione di un calendario di eventi che faranno da cornice al periodo natalizio, cercando di evitarne la sovrapposizione, con lo spirito di animare il capoluogo e le frazioni sul tema del Natale.

“E’ proprio grazie alla condivisione degli intenti – dichiara il vicesindaco Stefania Pacciani – che riusciremo a realizzare, con il valido aiuto delle Pro Loco, una serie di piccoli eventi che animeranno i centri abitati nel periodo delle festività natalizie. L’amministrazione comunale comparteciperà con un contributo finanziario anche con lo scopo di ristorare le associazioni per i mancati introiti delle attività che tradizionalmente svolgono in occasione di feste e sagre nel periodo estivo che purtroppo per ben due anni non si sono potute tenere”.

“Le associazioni Pro Loco, che costituiscono un importante presidio sul territorio garantendo una solida presenza sociale e promozionale – prosegue il sindaco Francesco Limatola –, non si sono fatte trovare impreparate ed hanno accolto con entusiasmo la proposta dell’amministrazione comunale, che è stata presa come stimolo per alimentare la voglia di ripresa che tutti quanti ci auspichiamo possa avvenire prima possibile”.

A margine dell’incontro, la Giunta comunale ha approvato un avviso rivolto proprio alle associazioni Pro Loco, con scadenza al 24 novembre prossimo, con il quale mette a disposizione una cifra intorno ai 6.000 euro a parziale ristoro della mancata realizzazione di attività e per l’organizzazione degli eventi nel periodo natalizio. Avviso e modello di domanda potranno essere scaricati dal sito istituzionale, al link www.comune.roccastrada.gr.it.

In tutte le frazioni sarà prevista la realizzazione di addobbi natalizi con l’accensione delle luminarie, eventi per bambini, musica itinerante, presepi viventi, passeggiate con i cani e tante altre iniziative: il calendario definitivo verrà reso noto nei primi giorni del mese di dicembre.