Laboratori e spettacolo teatrale: ultimi eventi di Natale dedicati ai bambini

Sabato 4 gennaio ultimo dei cinque appuntamenti del calendario gratuito di laboratori natalizi organizzati nei musei del Comune di Castiglione della Pescaia.

Dalle 11 alle 12.30, per i bambini dai 5 ai 12 anni, all’interno del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, accompagnati eccezionalmente dalla “vecchia signora” amica dei più piccoli, si terrà una caccia al tesoro. Ingresso gratuito, informazioni e prenotazioni al numero 0564.927241 o all’indirizzo e-mail [email protected]

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, a Palazzo Centurioni, nel cuore del borgo medioevale, andrà in scena “Pirati“, uno spettacolo teatrale a ingresso gratuito per bambini e famiglie. Si susseguiranno sul palcoscenico pirati, creature terribili, ma anche eroiche, avventuriere capaci di divertimento, trasgressione, forti passioni; paladine del coraggio, sprezzanti del pericolo. Il pubblico potrà assistere a straordinarie avventure tra mari in tempesta, mostri marini, strani personaggi, luoghi esotici e meravigliosi per celebrare la magia che sta dietro ogni storia pirata nell’immaginario fantastico dei bambini.