“Natale a Massa Marittima”: un weekend ricco di eventi. Il programma

“Natale a Massa Marittima” entra nel vivo con un fine settimana denso di iniziative organizzate dal Comune di Massa Marittima, Pro Loco, associazione La Casina di Babbo Natale, l’Associazione delle Brutte Persone con la collaborazione del Centro commerciale naturale e dei Terzieri.

In piazza Garibaldi, con al centro un grande albero di Natale, è già attiva e sta riscuotendo un grande successo la pista di pattinaggio a cura della Pro Loco, aperta dalle 15.30 alle 22.30.

Nel Villaggio di Babbo Natale, in vicolo Porte, ad attendere i bambini sabato e domenica, dalle 17 alle 19.30, insieme a Babbo Natale ci sarà nientemeno che il treno “Polar Express” e il Grinch, un personaggio peloso molto amato dai piccoli e tante altre sorprese.

Anche il Regno Incantato nell’ex cinema Mazzini, organizzato dall’associazione delle Brutte Persone, sarà aperto dalle 16.30 alle 19.30 con attività che vanno dai laboratori creativi per i più piccoli, giochi, merende e dove sarà possibile incontrare la Regina del Ghiaccio. Inoltre, saranno esposti presepi e paesaggi natalizi.

Tra gli eventi in programma, sabato 21 dicembre, al Portale delle Arti, in piazza XXIV Maggio, l’iniziativa “Aspettando il Natale”, alle 17.30, con laboratori per bambini e alle 21 il concerto degli allievi dell’Accademia musicale “Omero Martini”, ad ingresso libero.

Da non perdere poi la spettacolare Motorata dei Babbi Natale domenica 22 dicembre, organizzata da Motoclub Massa Veternensis, Vespa Club e Gruppo Alcole, e che si snoderà dalle 16.45 lungo le strade della città con ritrovo in piazza Matteotti e arrivo in piazza Garibaldi.

Sempre domenica 22 dicembre, alle 18.30, al Barrino della Pro Loco di Massa Marittima, in piazza Garibaldi, aperitivo con le prelibatezze dell’Antica Macelleria del Corso.

Per tutte le informazioni e aggiornamenti su vari eventi si può consultare il sito www.turismomassamarittima.it oppure le pagine Facebook delle varie associazioni.