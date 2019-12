Un Natale tutto da vivere a Massa Marittima: tutti gli eventi in programma per le feste

“Natale a Massa Marittima” è il titolo del ricco calendario di eventi natalizi organizzati nella città del Balestro dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020 da Comune di Massa Marittima, Pro Loco, associazione La Casina di Babbo Natale, Associazione delle Brutte Persone con la collaborazione del Centro commerciale naturale e dei Terzieri.

“La parola che riassume questo grande lavoro è sinergia – spiega l’assessore al turismo Luca Santini –, perchè grazie alla collaborazione tra Comune e le associazioni del territorio, anche quest’anno siamo in grado di presentare a cittadini e visitatori un ampio ventaglio di proposte. Un modo per far vivere la città e ospitare in un clima di festa bambini e adulti”.

Sabato 7 dicembre il via ufficiale delle manifestazioni con l’inaugurazione alle 16.30 della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Garibaldi, a cura della Pro Loco, e l’accensione dell’albero di Natale alle 18. Tutto l’evento sarà presentato dalla conduttrice di Radio Stop Sara Chiarei che intervisterà Babbo Natale e i bambini presenti.

La pista sarà aperta tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 15 alle 22.30. Dopo l’inaugurazione Babbo Natale riceverà le chiavi del suo Villaggio, organizzato dall’associazione Casina di Babbo Natale in vicolo Porte, che quest’anno si presenta con la novità del treno “Polar Express” e la presenza del Grinch, il personaggio peloso tanto amato dai bambini. Il Villaggio sarà aperto sabato e domenica dalle 17 alle 19.30, mentre dal 23 dicembre tutti i giorni.

Al via sabato anche il Regno Incantato nell’ex cinema Mazzini, organizzato dall’Associazione delle Brutte Persona, aperto dalle 16.30 alle 19.30 con laboratori creativi per i più piccoli, giochi, merende e dove sarà possibile incontrare la Regina del Ghiaccio. Inoltre, saranno esposti presepi e paesaggi natalizi.

Nella biblioteca comunale “Gaetano Badii”, in piazza XXIV Maggio, “Natale in biblioteca”, con incontri e letture il 9, 16, 18 e 20 dicembre. Anche i tre Terzieri della città sono impegnati nell’organizzazione di eventi.

Cittanova organizza domenica 8 dicembre nel chiostro di Sant’Agostino, dalle 14, ”Natale in Cittanova” con la sfilata dei personaggi del Natale e mercatini. In programma anche la “Panfortata” il 27 dicembre nella sede del Terziere e la “Tombolata” il 5 gennaio.

Da domenica 8 dicembre il Terziere di Borgo ha allestito il presepe nella vecchia falegnameria, visibile fino al 6 gennaio, in vicolo Massaini, e organizza il 5 gennaio la “Befana in Piazza”, mentre Cittavecchia propone “Presepe in vetrina”, dal 7 dicembre al 6 gennaio, in piazza Cavour.

Tra gli altri eventi in programma la Motorata dei Babbi Natale, il 22 dicembre, organizzata da Motoclub Massa Veternensis, Vespa Club e Gruppo Alcole, Capodanno in Piazza il 31 dicembre, a cura della Pro Loco, e il 6 gennaio la suggestiva “Cavalcata dei Magi” a cura dell’Unità pastorale lungo le vie del centro storico.

Ricco il programma anche nei musei, organizzato da Comune e Cooperativa Sociale Zoe. Si inizia domenica 15 dicembre alle 15 con il laboratorio alla Casina di Babbo Natale, dal titolo: “La caccia agli animali fantastici di Massa Marittima’’.

Domenica 29 dicembre, sempre alle 15, visita guidata “Massa Marittima ed il Medioevo dorato di Ambrogio Lorenzetti”, nel centro storico della città e alle pitture del Lorenzetti aL Museo di San Pietro all’Orto. Domenica 5 gennaio, alle 11, al Museo Archeologico si svolgerà l’evento “Il saluto alla Sfinge di Vulci”. Si tratta di una visita guidata al museo e UNA visita alle Fonti dell’Abbondanza con il Gruppo Speleologico Massa Marittima. Infine, lunedì 6 gennaio, alle 11 “La Casina di Babbo Natale alla Miniera. La calza della Befana con i minerali”.

Per quanto riguarda i negozi, saranno aperti tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio (escluso Natale e Capodanno), mentre il Centro commerciale naturale, che riunisce 80 commercianti, ha realizzato a sue spese l’illuminazione natalizia. Ma non solo, per migliorare l’accoglienza e la scenografia della città, sono state realizzate sempre dal Centro commerciale naturale una serie di poltroncine di legno affiancate da renne, costruite sempre in legno dalla Pro Loco, che saranno sistemate nel centro storico, dove sarà possibile sedersi o fare selfie con accanto l’animale tipico natalizio.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti su vari eventi in programma si può consultare il sito www.comune.massamarittima.gr.it oppure le pagine Facebook delle varie associazioni.