Insieme in rosa: un weekend ricco di iniziative. Il programma

Le fatine di Insieme in rosa onlus, dopo la pausa di un giorno, tornano per il fine settimana. L’obiettivo è sempre nobile: la raccolta fondi per acquistare un ecografo di ultima generazione, in grado di “leggere” anche le lesioni più piccole, per il reparto di mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il calendario prevede due giorni ricchi di iniziative. Si parte dalle 15 di sabato 16 ottobre con le lezioni di danza del ventre: i corsi sono alle 15, alle 16, alle 17.30 insieme all’insegnante Licia Marwa.

Si prosegue alle 16 con “Mandalavita”, un labirinto unicursale: un mandala molto antico, uno “spazio sacro” che traduce visivamente il cammino della vita, dell’educazione, della spiritualità dove la relazione è guidata dall’empatia, dal non giudizio, dall’ascolto di sé e dell’altro. Nella mente, nel cuore e nel corpo di chi lo percorre resta una traccia luminosa da seguire, il filo rosso della speranza che insegna che è possibile camminare insieme senza sopraffazione, senza pregiudizi con umanità. In concomitanza anche il laboratorio “Colora il tuo mandala”.

Più fitto il calendario della domenica, dove gli eventi saranno sia a Castiglione che a Follonica. Ritorna infatti il consueto raduno organizzato dal Vespa club di Castiglione della Pescaia in collaborazione con il Bmw Motorad Club Grosseto Siena, con il programma che prevede: il ritrovo dalle 9 in piazza Garibaldi a Castiglione della Pescaia con la benedizione delle moto e delle vespe e la partenza alle 10.30 in direzione di Buriano, dove le fatine offriranno un aperitivo ai partecipanti. Si proseguirà per Vetulonia, dove ancora le fatine accoglieranno i mezzi nella piazza del paese e offriranno loro un primo antipasto. Il corteo procederà in direzione Ampio dove, sempre le fatine, offriranno un secondo antipasto per continuare verso Tirli per il pranzo. La carovana chiuderà la giornata al piazzale Maristella, dove i partecipanti consumeranno cantuccini e vin santo.

La domenica prosegue con “Camminiamo insieme” il primo evento organizzato completamente dalle fatine di Follonica per una camminata all’insegna della solidarietà. La partenza sarà da piazza XXV aprile, alle 9 apriranno le iscrizioni. Il costo è di 10 euro per ciascun partecipante, che riceverà una maglietta con logo, uno zainetto con dentro acqua e un frutto. I bambini fino a 10 anni non pagano, anche se si potrà però acquistare la maglietta per 5 euro. I partecipanti partiranno alle 10.30, percorreranno l’itinerario cittadino, viale Italia, parco ex Ilva e rientro, per un un totale di circa 4,300 chilometri in un percorso pianeggiante adatto a tutti. Durante il percorso sarà possibile ammirare le vetrine dei negozi, dato che i commercianti hanno addobbato di rosa.

La sera, alle 18, sempre a Follonica, in piazza Sivieri, nel corso cittadino ci sarà il flash mob con musica di “Jerusalema”m ballata dalle fatine di tutti i paesi nel video “MaremmaTerra di Cuore”. Alle 19 sarà illuminata di rosa la Guglia. L’itinerario è all’interno dei punti rosa decorati dai rioni del Carnevale follonichese che si sono adoperati e hanno lavorato grazie all’interessamento del presidente del comitato del Carnevale, Mario Buoncristiani.

Si potranno infatti ammirare le suggestive decorazioni, fra cui un enorme vetro dipinto da Laura Mosca, che sono state create per l’iniziativa. Hanno partecipato alle decorazioni: i rioni Centro, Pratoranieri, Zona Nuova, Chiesa, Capannino, Sensuno e Cassarello, 167 Ovest.