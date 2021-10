Tennis, burraco e passeggiate: le iniziative di Insieme in Rosa nel prossimo weekend

Prosegue l’ottobre di Insieme in Rosa onlus, volto alla raccolta fondi dell’ecografo di ultima generazione, in grado di “leggere” anche le lesioni più piccole, per il reparto di mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Domani, sabato 23 ottobre, al centro sociale di Castiglione, alle 15.45, prende il via il torneo di burraco. Per partecipare basta chiamare il numero 347.4615386.

Domenica 24 ottobre, a Castiglione, il Tennis Club del paese organizza una giornata di sport nell’impianto di tennis. Per giocare ci si può prenotare al 342.1821330.

A Buriano ci sarà una passeggiata in compagnia dell’archeologa Irene Corti per riscoprire le antiche vie che mettevano in collegamento la campagna al paese, conoscere la storia e le tradizioni di questi luoghi. Il ritrovo è alla chiesa di Santa Maria Assunta, alle 16.

Ricordiamo che, per altre informazioni, la onlus è presente su Facebook alla pagina di Insieme in Rosa e su www.insiemeinrosaonlus.it, da dove sarà possibile effettuare una donazione con carta di credito. Diversamente si può fare un bonifico alle seguenti coordinate: Banca Tema, IT 25 Q 08851 72210 000 000 206 473.