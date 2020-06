Teatro e musica: i prossimi appuntamenti di “Grosseto in scena” nel chiostro della Chelliana

A “Grosseto in scena” le “Voci da lontano” della compagnia “I Teatranti” di Fabio Cicaloni.

La voce dell’attore e regista maremmano sarà protagonista dell’appuntamento di mercoledì primo luglio nel chiostro della biblioteca Chelliana in via Mazzini. Lo spettacolo è in programma alle 21.30 e l’ingresso è gratuito (per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 347.8040831 0 334.1030779).

Cicaloni animerà la serata accompagnato dalle note della chitarra di Claudio Buselli e del violino di Carlo Recchia.

La sua compagnia ha aderito all’iniziativa del Comune di Grosseto in forma gratuita per lo stesso obiettivo: offrire momenti di svago dopo la quarantena per l’emergenza sanitaria. L’attore, regista e cantante propone un recital acustico fatto di “racconti del tempo sul tempo”: musica e parole si uniscono per dar vita a una performance che saprà attirare l’attenzione degli spettatori.

La compagnia è stata fondata nel 2012 e da allora Cicaloni e i suoi attori hanno messo in scena Shakespeare, Machiavelli, Boccaccio e tanti altri autori, sempre con ironia e talento.

Il concerto dell’Orchestra Città di Grosseto

Il cartellone dei concerti estivi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone un altro appuntamento. Il concerto è in programma venerdì 3 luglio, alle 21.15, nel chiostro della biblioteca Chelliana, in via Mazzini: la serata – dal tema “150 di Saverio Mercadante” – prevede l’esecuzione di opere di Mozart (Divertimento per archi numero 3 in Fa maggiore K 138), Mercadante (Concerto numero 2 in Mi minore per flauto e orchestra d’archi), Gluck (Danza degli spiriti beati per flauto e archi) e Bartók (danze popolari romene). In scena gli archi dell’orchestra, diretti da Giancarlo De Lorenzo, con il flauto di Mario Carbotta.

Il costo del biglietto è di 10 euro: per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 333.5372994. L’importo dovrà essere versato all’Iban IT32N 08851 14301 00000 00080 57, intestato all’associazione musicale Orchestra “Città di Grosseto”.

Il concerto si terrà rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza anti-Covid. E lo spettacolo sarà comunque assicurato.

Il direttore d’orchestra Giancarlo De Lorenzo, nato nel 1959, si è diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida del maestro Franco Castelli al Conservatorio di Brescia e ha studiato composizione e direzione d’orchestra. È stato direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra del Teatro olimpico di Vicenza, con la quale negli anni si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero. Nel 2009 ha diretto l’Orchestra sinfonica abruzzese al Teatro alla Scala di Milano, in un concerto per la ricostruzione del Teatro comunale dell’Aquila. È direttore artistico della stagione musicale “Spazio sinfonico di Brescia”, direttore dell’Orchestra sinfonica di Sanremo e – dal 2012 – è direttore principale ospite dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Mario Carbotta ha tenuto concerti in alcune delle più prestigiose sedi mondiali, tra cui il Musikverein a Vienna, il Rudolfinum a Praga, la Tonhalle a Zurigo e inoltre a New York, Tokyo e Londra. È docente di flauto all’Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” di Lucca e dei corsi estivi dell’International music academy Orpheus a Vienna.

Gli appuntamenti del cartellone del Comune “Grosseto in scena” sono tenuti nel rispetto delle norme anticontagio.