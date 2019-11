Nasce un’associazione in ricordo di Davide Mancini: iniziative di solidarietà anche a Follonica

Un’associazione e tante iniziative di solidarietà per dire che la vita non finisce e che tutti possiamo sempre sentirsi ‘Ancoràti al cielo’: questo è lo scopo con il quale è nata da qualche mese l’associazione Davide Mancini Odv.

Davide Mancini era un piombinese, che ha perso la vita a 45 anni in un incidente stradale, quando suo figlio aveva solo pochi mesi. Da quel terribile agosto del 2012, la sua famiglia, i colleghi della società Parchi Val di Cornia, per la quale lavorava, e i tanti amici di Piombino, Follonica (dove vivono la moglie e il piccolo Daniele) e Pergola (la città nelle Marche dove era nato e in cui continuava a trascorrere le sue vacanze), hanno realizzato tanti progetti a suo nome, testimoniando sempre che ‘La vita ha un fine, non una fine’, come la moglie Samuela continua a ripetere.

Samuela Brunamonti ha anche pubblicato ‘Una favola legata al dito’, una storia illustrata dalla celebre ceramista piombinese Deborah Ciolli, per raccontare questi anni trascorsi con Davide in un modo diverso e con lo sguardo puntato al cielo.

È nato così il desiderio di un’associazione proprio con il nome di Davide. Ecco quindi l’associazione Davide Mancini Odv, che porta avanti quei valori con cui Davide ha vissuto: la solidarietà, l’amicizia, la difesa dei più deboli, l’interesse per la cultura e l’ambiente.

Sabato 30 novembre l’associazione sarà presente a Follonica con un pomeriggio di raccolta fondi presso il salone della chiesa San Paolo della Croce, davanti al centro commerciale Coop. Dalle 15 tanti laboratori per bambini e poi, verso le 16.30, una maxi tombola di solidarietà in cui grandi e piccini potranno vincere buoni spesa donati da tante attività commerciali di Follonica e Piombino, vini pregiati, peluches giganti… Per tutto il pomeriggio, mercatino di prodotti artigianali per regali di Natale fatti con il cuore.

Lo slogan scelto dalla ‘Davide Mancini Odv’ è ‘Ancoràti al cielo’ perché così possono sentirsi tutti coloro che vogliono mantenere un legame con chi in qualche strano modo continua a vivere le nostre favole di ogni giorno