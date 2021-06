Gli stabilimenti balneari uniscono le forze: ecco il cartellone degli eventi estivi

L’associazione Balneari di Grosseto, per l’estate 2021, grazie al contributo di sponsor e degli stabilimenti balneari stessi, ha redatto un calendario di eventi per le frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare, al fine di far vivere la spiaggia sia di giorno che di sera, con eventi da proporre durante l’estate, nelle strutture stesse degli stabilimenti balneari, per promuovere il territorio.

La prima serata, intitolata “MARE diVINO” si terrà venerdì 25 giugno e si svolgerà nei seguenti stabilimenti: Fiumara Beach, Belmare, Tre Stelle, Moby Dick, Moreno, Giglio, Rosmarina, Il Lido, Sirena, Pineta, Oscar, Mio e Tuo, Capri, Poste, Moderno, Gondoletta, Nettuno, Gabry al bar Sahar Beach, Raffaello, Bertini, Tropical, Bussola, Dolce vita, Le Dune, Medusa, Nazioni, Grifomare, Terrazza, Lido Oasi.

In queste strutture sarà possibile degustare prodotti del nostro territorio, sorseggiando un calice di vino sotto la luna in riva al mare; ogni stabilimento balneare programmerà la serata come riterrà più opportuno.

E’ gradita la prenotazione nelle strutture e tutte le manifestazioni si svolgeranno in base alle normative vigenti in funzione dell’andamento epidemiologico.

La serata avrà inizio dalle 22.00 per chi ha al proprio interno il ristorante e dalle 19.30 per chi proporrà un servizio di apericena.

Per le altre serate verrà fatta una presentazione nei prossimi giorni.