Il Comune si proietta nel futuro: varati il progetto di marketing e gli eventi estivi

Un progetto di marketing territoriale che si presenta come un magazine per rendere partecipe il turista di ciò che può trovare nel comune di Magliano in Toscana in termini di bellezze, di eccellenze e di eventi. Il tutto con una visione sinergica del comprensorio. E’ quello presentato dall’amministrazione comunale insieme agli eventi che caratterizzeranno l’estate maglianese.

“Questo progetto è partito da tempo – spiega il sindaco Diego Cinelli -. Nonostante la pandemia non ci siamo mai fermati, abbiamo pensato sempre al futuro e per questa estate è stato stilato un calendario eventi che guarda con cauto ottimismo alla ripartenza. Le iniziative che proponiamo sono principalmente di carattere culturale e sono state organizzate con l’obiettivo di vivacizzare Magliano e le frazioni e con lo scopo di allietare la presenza dei turisti sul nostro territorio. Il sito ha colori accattivanti ed è un buon punto di partenza per incentivare il turismo. Vogliamo che la vita nel comune torni come prima e rafforzare l’economia del territorio”.

Sulla piattaforma l’assessore al turismi Camilla Mancineschi parla di un progetto che nasce in un periodo difficile, ma che ha obiettivi ben delineati.

“Innanzitutto desidero ringraziare Internetfly per il supporto che ci ha dedicato per la realizzazione del progetto – dichiara l’assessore -. Vogliamo promuovere Magliano all’interno della Maremma. Il nostro comune ha infatti una posizione strategica. Inoltre, le aziende vitivinicole e gli agriturismi stanno realizzando da tempo eventi per promuovere il territorio. I turisti non chiedono grandi servizi, ma vogliono visitare il nostro comune così come è. La novità di questa piattaforma è rappresentata dal fatto che ha assunto la forma di un magazine, un editoriale periodico in continuo aggiornamento”.

Sempre della piattaforma ha parlato il direttore del progetto Barbara Ciacci ed il creative strategist Alessandro Baglioni, entrambi di Intenetfly. “La promozione del territorio di Magliano – affermano – è un progetto di ‘country branding’ partito dalla creazione di un marchio che lo caratterizzasse attraverso quattro icone, collegate ad immagini che richiamano le quattro aree che rappresentano al meglio Magliano in Toscana. Il nome di ‘magazine’ si collega proprio al fatto che intendiamo raccontare la storia del territorio e che può essere sfogliato o scaricato dai turisti. All’intero ci sono contenuti audiovisivi che possono essere visti sul canale YouTube o sul sito stesso”.

Gli eventi, in particolare di quelli culturali, sono illustrati dalla consigliera delegata Doriana Melosini. “Sono compiaciuta del nuovo sito – afferma – perché permette di lasciare il segno dei nostri eventi, dai nostri luoghi, all’ambiente fino alle nostre associazioni. Il programma culturale è caratterizzato dal settimo centenario dalla morte di Dante. Affronteremo un vero e proprio viaggio, grazie alla collaborazione di una nostra concittadina, Letizia Aggravi, studiosa qualificata del Sommo Poeta, per tracciare il passaggio di Dante nei nostri tre paesi. Sono stati poi rivisitati alcuni passi della Commedia collegati al ruolo della donna nel Medioevo. Abbiamo preso in esame alcuni personaggi femminili, come Pia De’ Tolomei, collegata a Pereta, Piccarda Donati, che ha subito vessazioni, e la stessa Beatrice. Tra le figure maschili abbiamo Oberto Aldobrandeschi legato a Montiano ed a Pereta tramite le sorelle, mogli dei signori locali. A Magliano, il 10 luglio, si apriranno le celebrazioni, attraverso mostre ed eventi, coinvolgendo anche artisti locali e maremmani. Tre i momenti principali: ‘Dante tra musica e poesia’, con letture commentati di passi della Divina Commedia, curata dall’associazione culturale Le Muse del Nespolo. Ci saranno poi due concerti de I Madrigalisti, con Dante sacro e Dante profano. A seguire un convegno della Commissione pari opportunità su Piccarda Donati. A Montiano celebreremo Oberto Aldobrandeschi con uno spettacolo di Giacomo Moscato, Daniele Sgherri, Katia Fini e Paolo Mari, mentre a Pereta sarà rivisitata, in musica e poesia con Letizia Aggravi, il Coro delle Donne di Magliano e la compagnia degli Accidiosi, la figura dii Pia De’ Tolomei. Abbiamo infine previsto una serie di presentazioni di libri, con tra gli altri, Marcello Veneziani e Valentina Pericci“.