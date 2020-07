Un’estate all’insegna della cultura: la rete museale cittadina organizza tre mesi di eventi

La rete museale grossetana propone per l’estate 2020 un ricco cartellone di eventi attivato grazie alla collaborazione tra il Museo archeologico e d’arte della Maremma, Clarisse Arte con il museo Collezione Gianfranco Luzzetti e il Museo di storia naturale della Maremma, con programmi congiunti che renderanno l’estate grossetana ricca di eventi di alta qualità.

In un anno difficile come questo 2020 la volontà dei musei è quella di avvicinare la cultura ai cittadini grossetani, creando un senso di appartenenza e rendendo più saldo il legame tra la comunità e il suo patrimonio.

Le proposte avranno un duplice scopo di assicurare intrattenimento per tutte le età, unendo contemporaneamente l’importante aspetto di approfondimento culturale.

“La soddisfazione di aver messo insieme un calendario così ricco e variegato di appuntamenti per l’estate 2020 va di pari passo con la gioia di aver affrontato una fase così difficile come quella del lockdown senza temere la ripresa e le restrizioni legate alla riapertura – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura, Luca Agresti -. Anzi, riaprire le sale dei nostri luoghi della cultura ci ha permesso di arricchire ancora di più l’offerta di iniziative, progetti, eventi da offrire ai visitatori del territorio e ai turisti. Ai bambini e agli adulti. Grosseto e il centro storico diventano così un palcoscenico privilegiato per la cultura e l’intrattenimento di qualità. I musei e le Clarisse sono una vetrina preziosa di conoscenza, divulgazione e svago anche per i mesi delle vacanze. Un traguardo del quale ringrazio il personale di tutte le strutture comunali che senza sosta hanno pensato a dare risposte e offrire proposte nel rispetto dei decreti e delle regole anticontagio ancora in vigore“.

I primi appuntamenti

Museo archeologico

Venerdì 3 luglio, alle 19.00, in piazza Baccarini, è in programma “Maam in piazza: la cultura che unisce”. Storie di vita e di archeologia, talk show con Osvaldo Barbetti, collaboratore del Museo archeologico e dell’arte della Maremma, e Enrico Pizzi, giornalista e direttore di TV9.

Degustazione con prodotti del territorio.

Durata: 1 ora e 50 minuti. Massimo 25 persone. Prenotazione consigliata al numero 0564.488752.

Le Clarisse

Venerdì 3 luglio, alle 18.15 e alle 21.00, “Alla scoperta dei capolavori della Collezione Gianfranco Luzzetti”, visita guidata al museo.

Gli ingressi sono a numero chiuso (massimo 7 persone).

Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 349.1082807.

Il polo culturale Le Clarisse è aperto:

venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23 (apertura straordinaria serale);

sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

La mostra “Memorie da un tempo infinito” è prorogata di una settimana e chiuderà domenica 12 luglio.

L’ingresso al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti sarà gratuito fino al 31 luglio. È possibile prenotare il biglietto gratuito sul sito www.sostengolacultura.it.

Informazioni: www.clarissegrosseto.it, collezioneluzzetti@gmail.com, tel. 0564.488066 e 0564.488067, pagina Facebook Polo culturale Le Clarisse – Grosseto.