Un’estate ricca di attività ed eventi al Parco della Maremma: il programma

Un’estate di rinascita è quella che ci auguriamo tutti, dopo mesi di limitazioni per la pandemia Covid-19; per questo il Parco della Maremma ha presentato oggi tutte le modalità di fruizione dell’area protetta e le iniziative messe in atto per accogliere al meglio i visitatori.

Un ricco calendario messo a punto con le cooperative di guide ambientali (Le Orme e Coop La Silva) che prestano servizio all’interno dell’area protetta e grazie alla collaborazione con il Comune di Grosseto e la Pro loco di Alberese.

A presentare il calendario oggi, negli uffici del Parco, la presidente ed il direttore, Lucia Venturi ed Enrico Giunta, ed il presidente della Pro loco Alborensis, Luca Varaglioti.

Tante le novità che accoglieranno i visitatori che vorranno trascorrere finalmente giornate all’aria aperta e futuri periodi di vacanza per rigenerare fisico e spirito dopo il pesante periodo delle limitazioni imposte dalle norme sanitarie anti-Covid.

Si dovranno naturalmente rispettare ancora i criteri di sicurezza previsti dalle norme a tutela della propria e dell’altrui salute, ma sarà comunque possibile esplorare le tante bellezze del Parco con tutte le modalità di fruizione.

E vediamo allora le novità e le iniziative previste per questa stagione estiva, che dal 1° luglio vedrà scattare la disciplina prevista per il periodo di alta pericolosità incendi.

Itinerari

La novità riguarda l’apertura di un nuovo itinerario pedonale e ciclabile, denominato A8 – Cammino medievale, che sarà fruibile in autonomia (quindi senza guida ambientale) anche nel periodo di alta pericolosità di incendi boschivi (Aib); stessa cosa per il sentiero A7 (Bocca d’Ombrone), la Strada degli Olivi e la Strada della Pinastrellaia, per raggiungere la spiaggia di Collelungo.

Saranno in modalità libera anche i percorsi A2 (le Torri e Collelungo) e A5/A6 (Faunistico forestale), dove – grazie al progetto Ecostrim Interreg – sono stati realizzati pannelli tattili e “parlanti” attraverso un codice QR code, che permetteranno anche alle persone non vedenti di conoscere le caratteristiche dell’itinerario e riconoscere il canto degli uccelli.

Per tutti gli itinerari ciclabili fruibili in autonomia (A7, A8, Strada degli Olivi e Pinastrellaia) e per l’itinerario A5/A6, i biglietti saranno acquistabili anche online (minimo 24 ore prima della data prevista per l’escursione).

Lungo questi percorsi sarà presente una guida, che potrà dare indicazioni e garantirà la corretta modalità di visita ai fruitori.

Tutti gli altri itinerari (A1, A3, T1, T2, T3, C1, C2) durante il periodo di Aib (dal 1° luglio al 19 settembre) saranno fruibili con l’accompagnamento di una guida ambientale e su prenotazione, secondo un calendario che sarà visibile sul sito web del Parco e che prevede visite dal lunedì al venerdì.

In questo periodo, lungo gli itinerari fruibili in maniera autonoma saranno inoltre presenti guide ambientali, così da garantire la sicurezza dei visitatori e la possibilità di chiedere informazioni lungo i sentieri.

Per raggiungere il punto di partenza degli itinerari che partono dal Pinottolaio e che sono fruibili in maniera autonoma (A2, A7) sarà fornito ai visitatori, assieme al biglietto, di ingresso un gettone per poter accedere all’area di sosta di fronte alla foresteria del Pinottolaio, senza dover pagare il parcheggio.

Per gli itinerari con la guida, l’area di sosta sarà comunque di fronte alla foresteria del Pinottolaio. Per le gite in canoa l’area d’imbarco è subito sotto il ponte sull’Ombrone.

Eventi

Tutti i mercoledì ed i fine settimana sono previsti eventi particolari come gite in notturna, a piedi, in bici e in canoa, aperitivi al tramonto lungo i tratti più suggestivi dell’area protetta o attività da fare all’alba lungo i sentieri o in spiaggia.

Ma il calendario delle attività si arricchisce quest’anno con gli eventi previsti al Parco nell’ambito del Bucinella Festival, in collaborazione con il Comune di Grosseto, ma soprattutto per il ricco programma di iniziative messe in atto dalla Pro Loco Alborensis ed in collaborazione con Ente Terre Regionali, che prevedono mercatini artigianali nella piazza di Alberese, concerti in acustica di musica classica, moderna e jazz e le immancabili serate sotto le stelle a Marina di Alberese.

Tutta la programmazione sarà visibile sul sito www.prolocoalborensis.com e sulla pagina Facebook

Con le aziende a marchio Parco sono in programma già da questo fine settimana due eventi per portare i visitatori direttamente in azienda a conoscere le modalità di produzione e degustare i prodotti e altre saranno realizzate nel corso della stagione estiva.

I prodotti a marchio Parco sono comunque sempre disponibili nei negozi di Alberese (Bottega di Alberese e Bottega maremmana) e al punto vendita di Marina di Alberese.

Centro visite

Il centro visite di Alberese sarà aperto tutti i giorni con orario dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.

Due sono le novità introdotte: la possibilità di prenotare le visite attraverso il canale dedicato booking@parco-maremma.it ed uno spazio di merchandising in cui saranno in vendita oggetti con il logo del Parco, utili per le escursioni e per il soggiorno in spiaggia.

Centro servizi di Marina di Alberese

Sarà presente anche quest’anno, a partire dal 1° luglio e attivo tutti i giorni dalle 11 alle 15, un Info Point presso il Centro integrato servizi, dove poter chiedere informazioni e procurarsi i biglietti per gli itinerari. Dopo il 5 settembre l’Info Point sarà aperto solo nei weekend.

Sarà attivo il punto vendita dove poter degustare ed acquistare anche i prodotti a marchio Parco e l’area per la ristorazione che è stata organizzata così da rispettare le norme per la distanza di sicurezza.

Nuovo sito

Altra novità riguarda il sito del Parco che a breve sarà visibile con una veste totalmente rinnovata e che grazie al progetto Ecostrim Interreg, sarà fruibile anche alle persone non vedenti. Dal sito sarà scaricabile anche un App sia per Android che per IoS, con la mappa di tutti gli itinerari del parco, anche questa accessibile alle persone con disabilità visiva.

Parcheggio di Marina di Alberese

Date le limitazioni ancora in vigore per il contrasto della pandemia da Covid-19, e per poter garantire una adeguata offerta ai frequentatori della spiaggia di Marina di Alberese, è stato mantenuto l’adeguamento del parcheggio, realizzato lo scorso anno, che permetterà di ampliare i punti di sosta per le auto e le moto (40+40) nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali sulle aree protette e sulla viabilità, oltre che nel rispetto dei vigenti piano e regolamento del Parco.

L’accesso regolamentato del parcheggio è già attivo dal 29 aprile e lo rimarrà sino al 24 ottobre.

Per raggiungere la spiaggia di Marina di Alberese, quest’anno, è stato nuovamente attivato il servizio navetta tramite la linea 17, grazie ad un accordo con Comune di Grosseto, Regione Toscana e Tiemme. Il servizio, che farà sosta sia nella frazione di Rispescia, sia ad Alberese e permetterà di raggiungere la spiaggia di Marina di Alberese, è già attivo dal 19 maggio e rimarrà in funzione almeno sino al 19 settembre.

Il calendario delle iniziative e le modalità di accesso saranno visibili sul sito del Parco www.parco-maremma.it ed i singoli eventi saranno promossi sui canali social del Parco: Facebook e Instagram, sulla pagina Facebook della Proloco Alborensis e del Bucinella Festival.

Per informazioni, contattare il centro visite del Parco, ai numeri 0564.393238 o 0564.407098, all’indirizzo e-mail centrovisite@parco-maremma.it; per le prenotazioni booking@parco-maremma.it.