Castel del Piano: il Comune presenta gli eventi estivi. Ecco il programma

“‘R….Estate! È l’invito che mi sento di rivolgere agli abitanti di Castel del Piano e a tutti coloro che vorranno trascorrere questa ‘nuova’ estate, secondo un particolare tipo di turismo, quello di prossimità, sulla vetta e alle pendici del nostro antico vulcano ormai spento, la montagna dell’Amiata, il nostro monte d’acqua“.

A dichiararlo è Renzo Nannetti, consigliere comunale con delega al turismo.

“Con i suoi splendidi boschi e l’immensa, fresca faggeta, unica nel suo genere, al locale ed al turista, l’Amiata, massiccio dolce e bellissimo, si presenta come la meta che attrae ed affascina, che infonde sensazioni di libertà e spiritualità – sottolinea Nannetti -. Il borgo antico di Castel del Piano regala, oggi più che mai, soggiorni indimenticabili ed emozionanti, colorati quest’anno, nonostante tutto, da un nutrito programma di iniziative, tese a rallegrare e rasserenare ospiti e locali.”.

“Il 25 luglio, alle 21.30, abbiamo iniziato con lo spettacolo musicale in piazza Donatori di sangue, organizzato secondo le norme anti Covid – continua Nannetti -. Il 9 agosto, alle 21.30, nella stessa piazza, ci saranno il ‘Tributo a Fabrizio De André’ e ‘Le storie di oggi’, in concomitanza alla manifestazione ‘Calici di stelle’, ed il 10 di agosto allieterà la serata il coro locale ‘I cardellini del Fontanino’, all’ interno della manifestazione stessa. Nelle stesse date verrà inaugurata anche l’apertura del Cantiere creativo a Palazzo Nerucci, in piazza Colonna, dove esprimono tutta la loro arte, artisti locali. Infatti, come città dell’olio e del vino, abbiamo organizzato di nuovo ‘Calici di stelle’, evento di due giornate, il 9 e il 10 agosto, con inizio alle 18, per degustare, alla presenza di un sommelier, i vini delle aziende partecipanti. L’evento è già noto a Castel del Piano, ma ormai era assente da qualche anno. Si terrà anche la manifestazione della Strada del vino di Montecucco che promuove non solo vino, ma anche tutti i prodotti tipici tradizionali dei comuni che ne fanno parte, Castel del Piano compreso. Il Monte Amiata con la sua presenza, crea condizioni climatiche favorevoli per molte delle nostre colture, quindi le aziende che ne fanno parte promuovono itinerari della strada del vino, con i suoi profumi e sapori, nonché bellezze panoramiche ed artistiche“.

“Ricco il programma delle escursioni, alla presenza di esperte guide ambientali, delle visite guidate alla scoperta del territorio, della sua storia e della sua cultura, dei percorsi di trekking e mountain bike. Programma che continua con spettacoli musicali: l’11 e il 12 agosto, quindi con il concerto della vigilia di Ferragosto della nostra banda ‘G. Rossini’, in piazza Madonna, alle 21.30, e le restanti serate saranno quelle del 15, 16, 22 e 23 agosto, allietate da spettacoli di musica. Nella serata del 23 agosto, infine, si esibirà in piazza Madonna la corale ‘Giuseppe Verdi’. Tutto questo per cercare di trascorrere una serena estate“, conclude il consigliere con delega al turismo.