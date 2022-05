Incontri, laboratori, conferenze: la Pro Loco presenta gli eventi di primavera

Giornata importante per la Pro Loco di Grosseto.

Oggi, venerdì 5 maggio, nei locali gentilmente messi a disposizione dal Museo archeologico e d’arte della Maremma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del cartellone degli eventi di primavera dell’associazione. Hanno partecipato all’evento, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, anche gli assessori alla cultura, Luca Agresti, e al turismo, Riccardo Megale.

La Pro Loco è stata rappresentata dal suo nuovo presidente, il dottor Andrea Bramerini, noto ed apprezzato medico maremmano che già aveva fatto parte dell’ultimo consiglio, dal dottor Umberto Carini, ex presidente della Pro Loco, che resta comunque all’interno del Consiglio per favorire, con la sua esperienza, il passaggio di consegne, dall’ingegner Alex Peruzzi, vicepresidente, e dalla segretaria Annalisa Brugi, infermiera.

Nel corso dell’appuntamento sono stati svelati gli eventi in programma e resi noti i punti cardine che sono alla base delle proposte della nuova Pro Loco grossetana, che possono riassumersi nel motto “Continuità nella discontinuità“; una proposta, cioè, che prendendo spunto dalle positive esperienze della gestione Carini sappia proporre innovazioni seguendo quattro chiavi di lettura: il potenziamento della già ricca proposta culturale in un senso di apertura a tutte le arti (dal teatro alla musica, dalla pittura alla poesia), l’implementazione di una seria e variegata offerta turistica attenta al territorio, lo sviluppo di una risposta culturale serale e nel weekend e, infine, il forte e costante collegamento in forma di rete con le altre associazioni. L’intento ultimo sarà proprio quello di offrire una nuova visione della città alla cittadinanza, più ricca e segmentata per generi e per target.

“Il mio grazie ad Andrea Bramerini e a tutta la Pro Loco di Grosseto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna nel suo messaggio di saluto all’associazione – perché con questo cartellone di eventi si mette a disposizione della città una serie di appuntamenti di alto livello, per tutti i gusti e tutte le passioni. Una stagione ricca che i grossetani, come al solito, sapranno valorizzare al massimo”.

“Incontri, laboratori, conferenze, esibizioni: la scelta non manca e per questo – affermano gli assessori Agresti e Megale – è importante ringraziare gli amici della Pro Loco, che con il presidente Bramerini e tutto il Consiglio hanno saputo farsi interpreti della voglia del nostro territorio di dimenticare un passato di restrizioni forzate e di tuffarsi con entusiasmo verso la bella stagione”.