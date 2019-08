Gli eventi in programma a Castiglione e nelle frazioni durante la settimana di Ferragosto

Nella settimana di Ferragosto, sono molti gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

Proseguono gli appuntamenti con i martedì alla Casa Rossa Ximenes, in una delle location più suggestive di Castiglione della Pescaia, che “controlla” la riserva naturale della Diaccia Botrona: ormai l’ascoltare buona musica dal vivo fa coppia con il sorseggiare un bicchiere di buon vino e fa registrare sempre il tutto esaurito. Sul palcoscenico naturale che spazia sul Padule domani tutto swing con Ivy & The Bounce Band, che proporranno il loro concerto dal titolo “La golden era dello swing”, un vasto repertorio che va dall’hot jazz alle grandi orchestre degli anni ’30-’40. Ingresso al Museo 7 euro. Al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi di Vetulonia”, alle 21.30, sarà inaugurata l’esposizione temporanea “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”.

Mercoledì 14 agosto, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Goretti, santa messa dell’Assunta con il vescovo di Grosseto e, a seguire, la processione in mare a bordo dei pescherecci con il lancio della corona in onore dei caduti e la recita della preghiera al marinaio. Alle 21.30, in piazza Georg Solti, prosegue con successo la seconda edizione della rassegna teatrale a ingresso gratuito “Cose di spettacolo”. Il sipario si aprirà su “Like” con Stefano Santomauro. La commedia prende spunti dalle nuove situazioni che derivano dal comunicare, diventato più semplice, più veloce, più efficace. La tecnologia ha cambiato la vita, in alcuni casi l’ha proprio stravolta.

Le nevrosi del nuovo millennio sono servite: sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono arrivate notifiche. Sono queste le domande che si pone Stefano Santomauro in un monologo divertentissimo e cinico allo stesso momento.

A Punta Ala, nella zona prato sud del porto, alle 22.30 si terrà il concerto dei “Musica da ripostiglio”, letteralmente esplosi dopo la straordinaria partecipazione al programma televisivo “Tu Si Que Vales” condotto da Maria De Filippi. Durante il pomeriggio di mercoledì si potrà prendere parte anche alla visita guidata all’Isola Clodia, per prenotazioni rivolgersi all’ufficio Iat in piazza Garibaldi, luogo del ritrovo fissato alle 17.30.

Per chi deciderà di salire a Vetulonia, potrà approfittare degli appuntamenti con “Archeologia sotto le stelle”, che per mercoledì prevede l’apertura gratuita serale eccezionale del Museo civico archeologico Isidoro Falchi in occasione dell’esposizione temporanea “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”.

Venerdì 16 agosto, nella centralissima piazza Orto del Lilli della cittadina balneare, sempre con inizio alle 21.30, serata tributo alla musica dei Negramaro con i “BandaGiuliano”. Un gruppo di musicisti professionisti che vantano collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali. Sul palco spiccherà il ledwall sul quale verranno proiettati filmati inediti che accompagnano ogni canzone rendendo ancora più interattivo lo spettacolo.

Sabato 17 agosto, al mattino, a partire dalle 10, presso la green beach sull’arenile di levante all’ingresso di Castiglione, con Tartalab i bambini potranno giocare, scoprendo i segreti dei temerari pionieri che vivono nelle dune. Piazza Orto del Lilli. alle 21.30, avrà sul palco gli Uncertain Icons, mentre a Punta Ala, alle 22, in piazza delle Bandiere, Sara Ferrini e Damiano Sardi proporranno “2pianos”. Due grandi artisti del Caffè Concerto Paszkowski danno vita a 2Pianos, un ampio repertorio italiano e internazionale che spazia dal pop, al soul, alla dance rivisitato in chiave acustica, utilizzando non solo i pianoforti, ma anche strumenti elettronici, loop station, effetti voce ed harmonizer.

Domenica 18 agosto, alle 19, remi in mare: si corre la 65^ edizione del Palio marinaro. L’appuntamento è davanti al faro rosso, sul molo di ponente e l’arrivo è all’interno del porto canale. Alle 22, durante la serata musicale in piazza Orto del Lilli, dal titolo “Emozioni in Palio” si svolgeranno le premiazioni degli equipaggi che hanno preso parte alle tre edizioni 2019 dei Pali castiglionesi: giovani, donne e senior.

Durante la settimana molti altri appuntamenti sul territorio comunale. A Punta Ala, martedì cinema per bambini al porto e venerdì intrattenimento sempre per loro in piazza delle Bandiere. La frazione balneare nel weekend ospiterà “Mercatino in musica”. I negozi del Gualdo propongono aprendo le porte il “fuori tutto”.

A Tirli sabato 17 agosto si potrà ballare in piazza del Popolo e domenica 18 agosto chi sceglierà Buriano avrà l’occasione di assistere alla commedia dal titolo “L’anatra all’arancia”, messa in scena dalla compagnia Ridi Pagliaccio.