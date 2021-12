Porta del Parco: con il Natale tornano gli eventi per i bambini, il programma

Ritornano gli appuntamenti dedicati ai bambini alla Porta del Parco di Ribolla, il centro ricreativo e punto bibliotecario gestito dal Coeso Società della Salute per conto del Comune di Roccastrada e animato dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza.

Lunedì 20 dicembre, alle 17, si terrà l’iniziativa “Aspettando il Natale… decoriamo insieme la Porta del Parco“: laboratori, art attack e tanti giochi per abbellire insieme ai bambini, in vista delle festività, i locali di Ribolla.

Per partecipare all’evento, è richiesta la prenotazione che può avvenire chiamando il numero 0564.578033 o mediante Whatsapp inviando un messaggio al numero 348.7306223.

La Porta del Parco, che si trova nell’ex cinema di Ribolla, è un centro di documentazione e raccolta, un punto distaccato della biblioteca di Roccastrada, un centro di aggregazione per bambini e ragazzi dove vengono svolte attività di animazione, rivolte anche alle scuole del territorio, e di doposcuola.

Nelle prossime settimane, nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19, sono in programma una serie di attività per bambini, su prenotazione.

“Pur con le necessarie cautele – dichiara il sindaco Francesco Limatola – auspichiamo che le attività culturali della Porta del Parco di Ribolla possano riprendere a pieno, per ricreare quei momenti e quell’atmosfera di aggregazione sociale che purtroppo per colpa del Covid si sono bruscamente interrotte. Vogliamo cercare, nel rispetto delle regole sanitarie in vigore, di riportare normalità nel nostro territorio, ripartendo dalle attività dedicate ai bambini e ragazzi che sono quelli che hanno dovuto sopportare le maggiori restrizioni. La Porta del Parco di Ribolla è sicuramente in grado di assolvere a questo ruolo grazie alle numerose attività, laboratori ed eventi che sono stati messi in campo nel tempo e che devono tornare necessariamente a far rivivere serenamente quel luogo”.

I prossimi eventi

Le tradizioni popolari saranno invece al centro dell’incontro in programma mercoledì 19 gennaio, con una serie di racconti legati al tema della miniera. L’appuntamento successivo è fissato per lunedì 7 febbraio con il cineforum, in occasione della giornata nazionale contro il cyberbullismo: i partecipanti potranno vedere insieme una pellicola sul tema e commentarla con l’aiuto delle educatrici della Porta del Parco.

Informazioni e prenotazioni

La Porta del Parco è aperta nei giorni di lunedì e mercoledì, con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, e nei giorni di martedì e venerdì, con orario dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.578033 – Whatsapp 348.7306223.