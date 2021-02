La biblioteca comunale diventa online: in arrivo tanti eventi dedicati ai bambini

“L’ora del racconto” e “Una biblioteca piena di sorprese” sono due iniziative organizzate online dalla biblioteca comunale di Massa Marittima “Gaetano Badii” e che prenderanno il via da lunedì 15 febbraio.

“L’ora del racconto” sarà l’occasione per leggere tanti bei libri ed, alla fine di ogni incontro, verrà proposto un piccolo laboratorio creativo.

Gli appuntamenti sono, oltre a quello del 15 febbraio, lunedì 8 marzo e lunedì 12 aprile, sempre alle 17, e sono destinate a bambini dai 5 agli 8 anni.

“Una biblioteca piena di sorprese” è invece il titolo dei laboratori creativi online per bambini dai 7 ai 12 anni e si svolgeranno lunedì 22 febbraio, il 22 marzo e il 19 e 26 aprile, sempre di lunedì, alle 17.

Il personale della biblioteca ci tiene a sottolineare che, per tutti i laboratori creativi, verranno utilizzati materiali di facilissima reperibilità (carta, colla, nastro adesivo, colori, materiali di scarto).

Maggiori dettagli relativi ai materiali necessari verranno forniti al momento della prenotazione.

Gli incontri si svolgeranno tramite la piattaforma Google Meet e al momento dell’iscrizione verrà inviato il link per partecipare. Per iscriversi o per avere informazioni basterà telefonare in orario di apertura (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19; il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13), al numero 0566.906293 o direttamente allo Spazio 0-13, al numero 0566.906294, oppure scrivere alle e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it o bibliotecazero13@comune.massamarittima.gr.it.