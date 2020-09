Settimana rosa: il Museo archeologico celebra il Giro d’Italia femminile con una giornata di eventi

Il museo archeologico e d’arte della Maremma presente alla Settimana rosa con due iniziative per adulti e bambini.

Per festeggiare la carovana del Giro rosa d’Italia, giovedì 10 settembre, alle 16.30, è in programma “Specchio delle mie brame…”, laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni per imparare, con la tecnica dell’incisione, a creare uno specchio come quello usato dalle antenate etrusche e romane.

Alle 21.15 e alle 22 sarà invece la volta di “Maam in Rosa: i mille volti delle donne”, percorso tematico alla scoperta del museo e delle sue ricchezze.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 0564.488752 o all’indirizzo e-mail accoglienzamaam@gmail.com.

Per altre informazioni: ccn.centrostoricogr@gmail.com.

Informazioni sul Museo archeologico: https://www.instagram.com/museomaam/?hl=it; https://maam.comune.grosseto.it/; https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/.