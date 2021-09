Evasore seriale di nuovo in manette

Ieri notte, i militari della stazione carabinieri di Braccagni hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione un 39enne italiano.

L’uomo si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari presso una struttura di recupero di Grosseto dalla quale, però, ha deciso arbitrariamente di allontanarsi.

Già qualche settimana fa non aveva resistito alla tentazione di uscire dalla medesima struttura in barba alle imposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Anche in quel caso, le tempestive ricerche messe in atto avevano consentito ai militari della Stazione Carabinieri di Grosseto, di trarlo in arresto per il medesimo reato.

L’arrestato tuttavia non ha saputo apprezzare la seconda possibilità concessagli dall’Autorità Giudiziaria che gli aveva permesso il reingresso nel centro di recupero, cadendo nuovamente nell’errore già commesso.

Nella mattinata di oggi, si terrà l’udienza di convalida.