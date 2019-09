Evade dai domiciliari e viene fermato dalla Polizia: “Mi hanno aggredito”

Nella scorsa notte, la Volante, durante il servizio di controllo del territorio nel centro storico, ed in particolare nelle vicinanze di porta Corsica, ha notato un giovane al lato della strada che, alla vista dell’auto della polizia si è allontanato frettolosamente.

L’uomo è stato fermato dagli agenti ed ha riferito di aver subito un’aggressione da parte di sconosciuti, per motivi in corso di accertamento.

A seguito dei controlli, il giovane, italiano di 26 anni, con precedenti per reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia, è risultato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in sostituzione della custodia cautelare in carcere.

Nell’immediatezza è stato accompagnato all’ospedale per le cure del caso e lì è stato dimesso con una prognosi di tre giorni.

L’uomo è stato quindi denunciato per evasione e nei suoi confronti è stata ripristinata la misura cautelare degli arresti domiciliari.