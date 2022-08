“Europa 2”: la nave da crociera più lussuosa al mondo sbarca a Monte Argentario

Sì, ormai dai migliaia di croceristi di tutto il mondo il Promontorio e i suoi porti vengono familiarmente chiamati PortArgentario, grazie principalmente ai sindaci che si sono succeduti in questi ultimi anni, agli assessori al turismo e al direttore tecnico Francesco Palombo che hanno creduto nel progetto e si sono impegnati senza sosta a fare squadra con tanti Comuni della Maremma e non solo.

Prosegue a gran ritmo la stagione degli scali delle navi da crociera a Porto Santo Stefano e a Porto Ercole, dopo i recenti scali dell'”Emerald Azzurra”, di “Artemis”, venerdì 19 agosto, al molo Garibaldi, è da ammirare il bellissimo veliero d’epoca “Atlantis“, al suo primo scalo dell’anno 2022 all’Argentario, e sabato 20 agosto giungerà la nave da crociera più lussuosa al mondo, “Europa 2“, così definita per il 2019 dalla stampa specializzata, con 478 passeggeri e 360 persone di equipaggio, al suo primo scalo assoluto a Porto Santo Stefano, per la quale, alle ore 11, sulla testata del molo di piazzale Candi verrà organizzata la cerimonia di “Benvenuto per la prima volta o maiden call – Primo porto” prevista dall’etichetta navale, con doni simbolici al comandante Joern Gottschalk dell'”Europa 2″, con la partecipazione dell’assessore al turismo del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli, del direttore tecnico di PortArgentario Francesco Palombo e del comandante Daniele Busetto di Artemare Club, che tiene l’archivio storico del “Cruising & Yachting all’Argentario” nella sede del sodalizio nel Corso antico di Porto Santo Stefano.

Lunedì 22 agosto, sempre a Porto Santo Stefano, arriverà la nave “Nautica“, con 627 passeggeri e 404 persone di equipaggio, che in precedenza ha già effettuato scali in zona.