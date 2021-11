Stop al tg regionale di mezzanotte: Giani invita la Rai a ripensarci

Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani si dice preoccupato e perplesso di fronte all’annunciata chiusura dell’edizione di mezzanotte dei tg locali della Rai.

“Tagliare l’edizione notturna dei tg regionali – dichiara Giani – penalizza tutti. E se è vero che grazie ad internet e alla rete le occasioni per essere informati su ciò che accade nel mondo e dove si abita si sono moltiplicate, non va dimenticato che ci sono cittadini, magari i più anziani, che non utilizzano la rete”.

“Chiudere dunque l’edizione notturna dei Tg regionali della Rai, che è servizio pubblico, diventa doppiamente penalizzante – aggiunge Giani – ed è impensabile che quella funzione possa essere svolta e garantita da Rainews24”.

L’informazione è un presidio di democrazia. “Auspico che i vertici della Rai – termina Giani – ritornino sui loro passi e che anzi possano valorizzare ulteriormente il lavoro delle sedi regionali e la professionalità dei giornalisti che vi operano”.