Verso le regionali: Eugenio Giani fa tappa a Saturnia

Giovedì 5 marzo, alle 17, il candidato governatore Eugenio Giani sarà presente a Saturnia per una delle sue tappe di ascolto e di presentazione del programma. La campagna elettorale per il centrosinistra è già iniziata ed a sostegno di Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio regionale della Toscana, si schiera un’ampia coalizione che va da Articolo 1 ad Italia Viva, passando per il Partito Democratico e per i movimenti civici.

La scelta di Saturnia come tappa del tour in Maremma non è casuale, in quanto il polo termale negli ultimi mesi è stato al centro di diversi investimenti della Regione Toscana, che hanno permesso grazie ad un ingente stanziamento di risorse un celere e risolutivo restauro delle cascate del Mulino dopo i danni causati dagli agenti atmosferici di novembre, evidenziando l’importanza che l’area riveste per l’ente pubblico.

Inoltre, a fine marzo, sempre grazie all’azione della Regione, si terrà a Saturnia l’importante evento turistico di Buy Tuscany on the Road dal titolo “Terme Wellness & Spa”, che avrà come tematica la promozione del settore termale ed appuntamenti con buyer nazionali ed internazionali.

“La visita del candidato governatore e le iniziative messe in campo dalla Regione Toscana dimostrano con i fatti il grande interesse che il comune di Manciano riveste nella visione strategica futura, incentrata su uno sviluppo diffuso e sul protagonismo dei territori periferici. Questa importante spinta di crescita si basa sulla prosecuzione del buon govern regionale, che, attraverso una pianificazione urbanistica lungimirante, è sempre riuscito a coniugare la tutela del paesaggio con lo sviluppo sostenibile del territorio – si legge in una nota del comitato elettorale di Eugenio Giani -. Nell’occasione il candidato governatore illustrerà il programma elettorale toccando anche altri importanti temi, in particolare quello dell’agricoltura, per lo sviluppo del territorio mancianese ed illustrerà le politiche regionali per la tutela ed il miglioramento dei servizi“.

“Il gruppo civico E’ ora sarà presente all’iniziativa a sostegno di Giani abbracciando l’appello fatto al mondo della società civile e del centro sinistra di mostrarsi uniti per contrastare l’avanzata delle destre e sostenere il bisogno della continuità del buon governo della Regione Toscana – si legge in una nota di E’ ora e Pd di Manciano -. Il Partito democratico sarà presente a questo primo incontro di campagna elettorale e richiederà con forza al presidente Giani una particolare attenzione al territorio di Manciano per la valorizzazione delle cascate del Mulino e di tutti i settori turistici e agricoli fortemente in difficoltà in questo momento“.