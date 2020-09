Regionali, Giani: “Grazie al popolo toscano per questa prova di democrazia”

“Grazie al grande lavoro di chi ha governato prima di me“.

A dichiararlo, sul suo profilo Facebook, è Eugenio Giani, nuovo governatore della Toscana.

“Grazie al popolo toscano per questa straordinaria prova di democrazia – continua Giani -. Grazie alle mie avversarie ed avversari per i contributi che hanno dato in questa sfida elettorale. E adesso insieme, per una Toscana più forte e unita“.