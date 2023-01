L’Appuntato Eugenio Farina compie 90 anni: l’omaggio dei Carabinieri

Un paio di giorni fa l’Appuntato dei Carabinieri in congedo Eugenio Farina ha ricevuto la visita dei Carabinieri del Comando di Follonica, che, insieme a diversi colleghi già in congedo, iscritti all’Associazione nazionale Carabinieri, sono andati a fargli visita nel giorno in cui ha compiuto 90 anni.

Nato in provincia di Caserta nel 1932, sposato e padre di 2 figlie, Eugenio si era arruolato nell’Arma negli anni ’50, all’età di 18 anni, ed ha prestato servizio non solo a Follonica, ma anche a Bari, Brindisi, Foggia e Pisa. “Un uomo di altri tempi”, dichiara chi lo ha conosciuto e che ha avuto modo di apprezzare la sua grande disponibilità, ma anche la sua non comune generosità.

In pensione già da diverso tempo, negli anni ’90 è stato anche presidente della locale Associazione nazionale Carabinieri, ricoprendo l’incarico sempre con grande senso di responsabilità.

L’Arma dei Carabinieri è stata una vera e propria famiglia per Eugenio, che scelse la Benemerita così come gli altri 4 fratelli.

La visita dei colleghi, in cui l’attuale presidente dell’Anc di Follonica ha consegnato una targa ricordo dell’Associazione all’Appuntato Farina, è stato l’omaggio verso un uomo capace di distinguersi per il suo spessore morale e per la voglia di aiutare gli altri. A lui ed alla sua famiglia vanno i migliori auguri da parte dell’Arma dei Carabinieri.