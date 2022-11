Omaggio a Eugenio Allegri: al direttore artistico sarà intitolata la sala Leopoldina del teatro

La sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica sarà intitolata ad Eugenio Allegri: è questa la decisione presa dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Benini per omaggiare l’attore e regista, direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda dal 22 aprile 2015 al 2 aprile 2022. Per questo motivo, all’interno della sala sarà apposta una targa, che verrà scoperta martedì 15 novembre, alle 17, giorno dell’inaugurazione della nuova stagione teatrale follonichese.

L’amministrazione comunale, in questo modo, vuole riconoscere l’importanza del lavoro di Eugenio Allegri e il suo grande apporto culturale, sociale e didattico che ha dato alla città di Follonica.

La sala Leopoldina era infatti un luogo molto amato dal direttore artistico: lì si svolgevano spesso riunioni, confronti, prove, lezioni di teatro, ma anche veri e propri spettacoli.

«Eugenio resterà indimenticato – dichiara il sindaco Andrea Benini –. Insieme a lui, grazie a lui, abbiamo provato a far sì che il Teatro Fonderia Leopolda diventasse un centro permanente di educazione, di evoluzione artistica e civile. Volevamo dare alla città e al territorio un’occasione per guardare lontano, per comprendersi po’ meglio. E lui ci ha accompagnati, con la sua grazia, il suo talento e la sua enorme passione, attraverso questo percorso. A lui viene intitolata la sala Leopoldina, centro del suo lavoro, sempre al fianco del teatro».

«Eugenio riusciva, con un’innata delicatezza e gentilezza, ma anche con sapienza e determinazione, ad essere una guida per tutti noi e ha sempre avuto un approccio emotivo nei confronti delle attività teatrali, a partire dalle rappresentazioni che, da sempre, si sono connotate di alto, quando non altissimo, livello – dichiara l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani –. Volevamo rendere omaggio al suo contributo culturale e per questo motivo abbiamo scelto di dare il suo nome alla sala Leopoldina, che da martedì sarà “sala Eugenio Allegri”, uno dei luoghi più vivi e frequentati dell’Ilva».

L’appuntamento è per martedì prossimo, alle 17, al Teatro Fonderia Leopolda.