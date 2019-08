Massa Marittima, esumazione straordinaria al cimitero: si cercano gli eredi dei defunti

Il Comune di Massa Marittima deve provvedere nei prossimi mesi a esumare i defunti nella parte destra rialzata, entrando dal vecchio ingresso del cimitero comunale in via Martiri di Niccioleta.

Si tratta di defunti sepolti tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Di alcuni sono già stati individuati e contattati gli eredi, di altri non sono stati trovati eredi prossimi. Nell’impossibilità di pubblicare i nominativi con date di nascita e di morte, nel rispetto delle nuove norme sulla privacy, l’amministrazione Comunale invita quanti interessati a recarsi o a telefonare all’Ufficio segreteria del Comune di Massa Marittima per prendere accordi sulle operazioni da eseguire. Non saranno esumati gli angioletti, cioè i defunti prima di dieci anni.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio segreteria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, ai numeri di telefono 0566.906245 e 0566.906243.