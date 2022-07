“Estate Clean”: al Porto della Maremma si celebra la giornata della sostenibilità

Venerdì 29 luglio, a Marina di Grosseto, va in scena la giornata della sostenibilità, uno degli eventi di punta del cartellone di iniziative “Estate Clean“. Appuntamento alle 19 al Porto della Maremma, dove verrà presentato il “Masterplan di valorizzazione ambientale della fascia costiera grossetana“, che concorrerà per ottenere il finanziamento europeo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza in riferimento alla linea “M2C2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”.

La stesura del progetto è frutto di un percorso partecipativo nato nelle scorse settimane che ha visto, attraverso appositi incontri e grazie a una linea di confronto sempre aperta, il contributo di numerosi stakeholders del territorio, tra cui ordini professionali, associazioni, rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale. Un processo partecipativo accurato e trasparente, finalizzato a valorizzare il patrimonio originario, inserendolo però nel contesto delle moderne e sostenibili tecnologie.

Durante la serata, grazie all’intervento dei relatori previsti dal programma, si entrerà nel dettaglio del progetto, che utilizza quindi esclusivamente energie rinnovabili e che è teso alla realizzazione della prima grande comunità energetica di Grosseto.

Proprio il 29 luglio, la passeggiata del lungomare di Marina di Grosseto e gli stabilimenti balneari aderenti saranno illuminati da fonti rinnovabili, candele con cera riciclata e pannelli fotovoltaici per sensibilizzare ad un uso sostenibile dell’energia. La luce dei lampioni proverrà da elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, messi in esposizione lungo la passeggiata stessa.