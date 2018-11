Straniero fermato dalla Polizia in via Roma: era clandestino, sarà espulso

Nell’ambito dei sevizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Grosseto nel capoluogo maremmano, ieri sera gli agenti delle Volanti, insieme agli agenti del Reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze, hanno fermato nei pressi di via Roma un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato per violazione delle normative sull’immigrazione ed accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino per la conseguente espulsione dal territorio nazionale.