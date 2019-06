Clandestino alloggia in una struttura ricettiva in città: scoperto dalla Polizia ed espulso

Ieri mattina, una Volante della Polizia è intervenuta a seguito di un alert del portale “Alloggiati web” poichè, in una struttura ricettiva di Grosseto, era alloggiato un cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, di 28 anni, è risultato infatti essere già stato espulso dalla Questura di Firenze, ma non aveva effettivamente lasciato l’Italia.

Il giovane è stato pertanto accompagnato all’Ufficio immigrazione della Questura per accertamenti ed è risultato avere diversi procedimenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio nonché per reati in materia di immigrazione.

Al termine degli accertamenti, pertanto, il cittadino albanese è stato espulso dall’Ufficio immigrazione della Questura ed è stato accompagnamento al Centro di permanenza per i rimpatri di Bari, per il successivo rimpatrio in Albania.