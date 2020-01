Finisce di scontare una pena: giovane straniero espulso appena uscito dal carcere

Ieri mattina, è stato scarcerato per fine pena un cittadino marocchino detenuto nel carcere di Massa Marittima.

L’uomo, un 25enne, già irregolare sul territorio nazionale, stava scontando una pena di un anno e mezzo per reati in materia di droga e furti ed annoverava numerosi altri precedenti.

Pertanto, al momento della scarcerazione, l’uomo è stato consegnato al personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura e, al termine delle attività, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo, per il successivo rimpatrio in Marocco.