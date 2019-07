Clandestino pregiudicato per maltrattamenti in famiglia fermato dalla Polizia ed espulso

Nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, la Polizia di Grosseto ha individuato un cittadino dominicano di 52 anni, con alle spalle precedenti reati per maltrattamenti in famiglia e verso bambini, atti persecutori ed evasione, oltre ad altri reati per droga e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso dall’Italia con provvedimento del Prefetto di Grosseto ed accompagnato presso un Cpr per il successivo rimpatrio.