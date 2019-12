Esplosione in un garage: uomo in gravi condizioni

Aggiornamento ore 20.30: il ferito, un uomo di 33 anni, è stato trasportato in ambulanza, poi con l’elisoccorso Pegaso sarà trasportato all’ospedale di Pisa a causa delle ustioni causate dall’esplosione. I Vigili del fuoco stanno procedendo con la verifica delle strutture.

I Vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti alle 19.05 in via Torricella, a Follonica, a seguito di un’esplosione all’interno di un garage. le cui cause sono in corso di accertamento.

A causa dello scoppio, un uomo è rimasto gravemente ferito.

I Vigili del fuoco stanno garantendo la sicurezza dei luoghi al personale medico del 118, che sta eseguendo le manovre per stabilizzare il ferito, prima che sia trasportato al pronto soccorso. Si sta valutando se richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Notizia in aggiornamento.