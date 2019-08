Esplode una caldaia a Porto Santo Stefano, in contemporanea incendio al Campone

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto Comando è intervenuta, intorno alle 15:00, in via della Grotta, a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, per l’esplosione di una caldaia a gas sistemata all’esterno di un’abitazione.

Il fuoco alimentato dalle fiamme ha investito la struttura e la squadra dei Vigili del Fuoco sta raffreddando la struttura per scongiurare pericoli d’incendio. Gli occupanti degli appartamenti vicino sono stati allontanati per precauzione

Contemporaneamente una squadra è stata dirottata in località Campone per un incendio, nel quale sono impegnati in totale 12 unità dei Vigili del Fuoco e 3 mezzi. Allertato anche l’elicottero della Regione.