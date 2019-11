L’Ombrone a rischio esondazione, il Comune: “Lasciate le case vicino al fiume”

“Attenzione! Criticità fiume Ombrone! Oltrepassati i 6.5 metri su idrometro Berrettino“.

A dichiararlo, in una nota, è il Comune di Grosseto.

“Aperta ufficialmente quarta fase servizio di piena. Chi risiede a meno di 400 metri dal fiume (zone Saracina, Alberino, via Rossini, Crespi, Cittadella dello studente, San Martino) deve lasciare immediatamente la propria abitazione portandosi in zone più sicure – continua il comunicato -. Tutti gli altri residenti della città non devono stazionare ai piani seminterrati e piani terra, ma raggiungere i piani superiori degli edifici“.