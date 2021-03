“Pegaso 21”: conclusa esercitazione del Savoia. I paracadutisti a disposizione della Nato

Concluse presso l’area addestrativa di Monteromano (Viterbo) le attività a fuoco che hanno visto i Cavalieri paracadutisti cimentarsi in una serie di esercitazioni.

Nei giorni scorsi infatti, il personale del terzo reggimento Savoia Cavalleria ha portato a termine l’esercitazione “Pegaso 21”.

Nell’ambito del piano d’impiego integrato (Pii) dei Comandi e delle Unità dell’Esercito (per il triennio 2020 – 2023), lo Squadrone Blindo Pesanti del Savoia Cavalleria sarà messo a disposizione del bacino di forze Nato ad alta e altissima prontezza operativa, denominato Jrrf (Joint Rapid Reaction Forces). In tale contesto, è stato svolto un intenso periodo di addestramento, finalizzato alla condotta delle attività tattiche proprie dei plotoni blindo pesanti, nonché allo svolgimento di attività logistiche in ambiente ostile.

All’esercitazione hanno preso parte assetti provenienti dalla Brigata Informazioni Tattiche (un nucleo Raven del 41° reggimento “Cordenons” ed un Posto intercettazione mobile, Pim del 33° reggimento Ew), che hanno permesso alla catena di comando di esercitarsi in un ambiente multi-domain. L’opportunità addestrativa ha consentito, fra l’altro, di amalgamare conoscenze, preparazione e competenze dei nuclei tiratori scelti dei Cavalieri paracadutisti e dei colleghi del 187° Reggimento paracadutisti Folgore, in ambiente notturno.

Durante l’attività il Comandante della divisione Vittorio Veneto, il Generale D. Angelo Michele Ristuccia, ha visitato il reggimento in addestramento presso Monteromano, avendo modo di assistere alla diramazione degli ordini e, successivamente, allo svolgimento dell’esercitazione a fuoco dei plotoni pesanti impegnati nell’esecuzione del “frenaggio”.

Gli assetti Jrrf rientrano in differenti livelli di prontezza incrementale, individuati come punto di mediazione fra le esigenze Nato e dell’Unione Europea, comunque sempre suscettibili di variazione in funzione del quadro geo-strategico e delle direttive delle autorità di vertice dell’Alleanza atlantica.