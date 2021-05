Emergenza elettrica: 400 persone impegnate in un’esercitazione

Ieri mattina, a Grosseto, nella zona compresa tra via Mozambico, piazza Nazioni Unite e via Australia, si è svolta un’esercitazione da parte di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per le prove di posa e attivazione di un “cavo attrezzo”, ovvero un bypass consistente in un tratto di linea componibile in esterno che può essere messo in funzione in sostituzione di un cavo interrato in caso di guasto.

Il Comune di Grosseto è stato coinvolto per la gestione del traffico nelle zone interessate e come settore di Protezione Civile, con cui sono state condivise le modalità di attivazione dell’emergenza, il supporto sul posto e nelle operazioni di installazione del cavo attrezzo.

Sul posto erano presenti dirigenti e le squadre di E-Distribuzione, delle province di Grosseto, Siena e Arezzo, tre auto pattuglie della Polizia Municipale, di cui una in moto, 20 unità in totale impegnate nell’operazione, l’assessore Fausto Turbanti con l’unità operativa del servizio di Protezione Civile del Comune di Grosseto.

L’evento ha interessato circa 200 nuclei familiari per un totale di circa 400 residenti e si è svolto regolarmente senza creare particolari disagi agli utenti interessati ed ai cittadini residenti nelle zone coinvolte.

Tutto ciò grazie all’ottima sinergia tra E-Distribuzione, comando di Polizia Municipale e settore di Protezione Civile del Comune di Grosseto. Al termine dell’attività si è tenuto un debriefing per tutte le valutazioni del caso ed analizzare le attività svolte in modo da ottimizzare i processi in caso in cui si verificasse un’emergenza di questo tipo.

“E’ la prima operazione di questo tipo eseguita da E-Distribuzione, che ringraziamo per aver scelto la nostra città e averci messo in condizione di testare la macchina operativa della Protezione Civile – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla viabilità e alla Protezione Civile Fausto Turbanti – e dobbiamo dire che questa macchina ha funzionato egregiamente; nel corso dell’operazione sono emerse anche criticità che hanno favorito un confronto costruttivo tra Protezione Civile e dirigenza dove la Protezione Civile ha fornito una serie di dati importantissimi per la gestione dell’emergenza. Siamo quindi pronti a risolvere tutte quelle criticità che dovessero in futuro verificarsi, in caso di guasti alla rete elettrica. Un ringraziamento, quindi, a E-Distribuzione per l’esercitazione e alla collaborazione encomiabile dei settori Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Grosseto“.