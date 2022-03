Con il Cai alla scoperta dell'”anello di Monteti”: come partecipare all’escursione

Una passeggiata tra boschi di lecci e sughere, con viste mozzafiato sul centro urbano, sulla campagna e sul mare. È quella che potranno apprezzare i partecipanti all’escursione di domenica 27 marzo, promossa dal Cai, Club alpino italiano, e realizzata in collaborazione con il Comune di Capalbio.

“Dopo l’accordo della primavera scorsa – spiega il sindaco Gianfranco Chelini –, che ci ha permesso di avviare una collaborazione con il Cai e strutturare un percorso segnalato che, da piazza della Provvidenza porta al Giardino dei Tarocchi, una delle attrazioni artistiche più importanti del territorio, adesso, con questa prima escursione dell’anno, proseguiamo sulla strada intrapresa per favorire, ancora di più, un turismo ‘lento’ ed ecosostenibile nella nostra terra. A questo si aggiunge l’importanza simbolica di riuscire a collegare, tramite questi itinerari, il centro del paese, piazza della Provvidenza, alla zona più rurale, linfa e origine della nostra comunità“.

L’escursione di domenica, infatti, è dedicata all'”anello di Monteti” e servirà a scoprire l’omonimo bosco, con una camminata della durata di circa 4 ore, immersi nella bellezza della Maremma più dolce e selvaggia. “Con questo sentiero – dichiara Giovanni Talocchini, presidente della sezione Cai di Grosseto – prosegue la collaborazione nata lo scorso anno tra Cai e Comune con l’obiettivo di mappare e segnalare tutti gli itinerari di interesse escursionistico nell’area di Monteti e nel circondario di Capalbio, più in generale. Si tratta di una zona che offre molte possibilità agli appassionati di trekking e cicloescursionismo che siamo ben lieti di inserire nei nostri itinerari”.

La passeggiata sull’anello di Monteti darà la possibilità ai partecipanti di godere di una visuale inconsueta sul borgo medievale di Capalbio e gettare lo sguardo, da un punto di vista privilegiato, sul mare. Sarà possibile ammirare la fauna selvatica e la flora, in particolare le numerose erbe spontanee tipiche di questo periodo dell’anno. Nel pomeriggio, chi lo desidera potrà partecipare ad una visita guidata nel borgo medievale, dal quale svetta la Torre Aldobrandesca.

Chi fosse interessato a partecipare all’escursione può farsi trovare in piazza della Provvidenza a Capalbio capoluogo alle 9; è possibile anche partire in macchina da Massa Marittima (con ritrovo e partenza in piazza XXIV Maggio alle ore 7.30) o da Grosseto (con ritrovo al distribuire Esso sull’Aurelia alle 8) per raggiungere insieme la piccola Atene. Inoltre, durante l’escursione è prevista la possibilità di pranzare, con un contributo di 10 euro. Il percorso di domenica è di difficoltà media; sono obbligatori gli scarponi ed è consigliato un abbigliamento da trekking idoneo. Chi lo desidera può utilizzare le bacchette e munirsi di macchina fotografica.

I partecipanti devono essere coperti da assicurazione, perciò gli interessati devono contattare i numeri: 333.4304110 (sezione Cai di Grosseto); 331.6501093 (sezione Cai di Massa Marittima); 340.2365378 (Giovina di Virgilio, organizzatore).