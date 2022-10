Lingua inglese: risultati eccellenti per gli studenti maremmani agli esami del Trinity

Lo studio della lingua inglese è una eccellenza per le scuole primarie e secondaria dell’Istituto comprensivo Follonica 1. E lo dimostrano i risultati conseguiti dagli alunni e dalle alunne delle primarie “Calvino”, “Cimarosa” e “Rodari” e della media “Pacioli” agli esami del Trinity College of London – la massima autorità per le certificazioni di lingua inglese – che si sono svolti lo scorso mese di giugno.

Le scuole del Comprensivo Follonica 1 partecipano alle prove del Trinity College sin dal 2000. Ventidue anni in cui, con passione e con professionalità, i docenti di inglese hanno cercato di mettere in atto strategie innovative per far appassionare i loro studenti a questa bellissima e importante lingua.

Nei giorni scorsi tutti i partecipanti agli esami Trinity sono stati premiati nella sede della scuola media “Pacioli” di via Gorizia alla presenza della dirigente Elisa Ciaffone, della professoressa Daniela Cattaneo, dei loro docenti e dei loro genitori.

Ai ragazzi e alle ragazze i complimenti da parte di tutto il Comprensivo Follonica 1.