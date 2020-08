Nuovi volontari per la Misericordia: concluso il corso di livello avanzato

“Gli esami non finiscono mai”: il titolo della commedia di Edoardo De Filippo sembrava calzare a pennello con la situazione venutasi a creare quest’anno presso la Misericordia di Albinia, a causa della pandemia dovuta al Covid-19, dal momento che tutto è rimasto in sospeso per mesi. Infatti,sembrava che le varie prove ed esami previsti per il 2020 non si sarebbero mai fatti ed invece, nel mese di giugno, in tutta fretta si è riusciti ad effettuare i colloqui selettivi per poter assumere in piena regolarità quelle persone che oggi sono impegnate nel servizio sulla spiaggia lungo la fascia della Giannella e nella zona Osa-Albegna.

Soprattutto, però, si è riusciti, con enorme sacrificio da parte di tutti i partecipanti, a concludere il corso di livello avanzato che ha permesso di reclutare nuovi volontari nell’associazione, Acquaroli Evandro, Ballerini Luisella, Boggi Maria, Cazziolato Deborah, Chellini Giacomo, Coccia Gianni, Contucci Mauro, Fanteria Irene, Ferrarese Isaldo, Ferrigato Liviana, Momini Oscar, Murrizzi Behar, Pucci Luca, Quartacci Doriano, Turetta Alessandra e Turi Giancarlo, o di avanzare il livello formativo di Cetola Daniela, Perotti Tiziana e Stango Emilio, già in servizio attivo con livello base.

Lunedì 27 luglio, nella sala parrocchiale, i corsisti delle Misericordie di Albinia, Manciano e Porto Santo Stefano hanno sostenuto, in piena serenità, la prova scritta e pratica, come previsto dalla Legge 25, alla presenza degli infermieri delegati e da quel momento i nuovi volontari hanno potuto dare inizio al proprio periodo di tirocinio.

Lunedì 3 agosto, invece, sempre nella sala parrocchiale, è stata organizzata dal gruppo della formazione di Albinia, di cui fanno parte, oltre al governatore Leonardo Bragaglia, Annalisa Bragaglia, Claudio Lazzaro, Monica Torrini e Massimiliano Santiche, che peraltro si sono prodigati nell’organizzazione del corso, una serata di accoglienza dei nuovi volontari e di presentazione del consiglio direttivo.

Il primo a presentarsi è stato don Antonio Scolesi, che ha spiegato il suo ruolo di correttore all’interno della Misericordia e, facendo riferimento al brano del Vangelo di Matteo letto nella Santa Messa del giorno precedente, riguardante la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha fatto comprendere come anche il volontario con il poco che pensa di avere possa invece dare moltissimo a chi ha bisogno.

Ha preso poi la parola Monica Torrini, vice governatore dell’associazione e responsabile della formazione, spiegando come funziona la presenza del volontario nella Misericordia, evidenziando come in essa ci si deve rapportare gli uni con gli altri, confratelli o persone in difficoltà da soccorrere, armati di pazienza e tolleranza, aperti al dialogo per risolvere i problemi e disposti non solo a parlare, ma anche e soprattutto a saper ascoltare. La consorella ha presentato Claudio Lazzaro, direttore dei servizi, ruolo chiave all’interno della Misericordia, che predispone quotidianamente i turni delle emergenze, dei trasferimenti e dei servizi ordinari.

Di seguito, poi, ogni consigliere presente ha illustrato il proprio incarico nell’associazione, lasciando concludere il giro di presentazioni al governatore Leonardo Bragaglia, che ha ringraziato tutti per la tenacia nell’attesa della tanto agognata conclusione del corso e che ha avvertito come spesso, ad interventi compiuti, ci si possano porre domande sull’operato nei servizi effettuati ed ha comunque rassicurato affermando che ciascuno deve essere certo di aver fatto, sul momento, sempre del proprio meglio. La Misericordia, ha ancora ricordato il governatore, è una grande famiglia alla quale ci si lega affettivamente ed al cui interno si discute, ma nel momento del bisogno si è tutti coesi.

La serata si è conclusa con un momento di convivialità e con il desiderio dei nuovi volontari di iniziare al più presto il proprio servizio.