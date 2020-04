Caso Pallini, E’ Ora: “Bene dimissioni dell’assessore Giovanni Riva”

“Come responsabile del gruppo E’ ora, ci tengo a ringraziare personalmente a nome di tutto il movimento Giovanni Riva, per il senso di responsabilità andando incontro alle esigenze civiche e culturali dell’elettorato del gruppo“.

A dichiararlo è Francesco Mazzoli.

“Lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha svolto da assessore al bilancio del Comune di Manciano. Avendo dato le dimissioni si evince la serietà della persona e le sue qualità umane e morali – spiega Mazzoli -. Rimaniamo in attesa delle dimissioni dell’altro assessore Bruni, che era in capo a E’ ora”.