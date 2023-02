Ente bilaterale dell’artigianato toscano: come richiedere i contributi a fondo perduto

Sono state confermate, nel nuovo regolamento, le tipologie di intervento per le aziende iscritte all’Ebret (Ente bilaterale dell’artigianato toscano) quali i contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni dell’azienda internazionalmente riconosciute) per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione, mentre è stata introdotta una prestazione per l’autoproduzione di energia.

Ecco una sintesi degli interventi confermati e di nuova introduzione:

contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni dell’azienda internazionalmente riconosciute) per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione. Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 marzo 2023. Il contributo è pari al 15% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 3.000,00 euro e le prestazioni possono essere richieste solo per le fatture rilasciate entro il 31 dicembre 2022;

contributi a fondo perduto per le aziende che hanno realizzato nel corso del 2022 investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, come impianti di pannelli solari, fotovoltaico, eolico. Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 maggio 2023. Il contributo è pari al 15% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 3.000,00 euro.

Per assistenza: tel. 0564.419611 e 0564.419628, e-mail ufficiocredito@artigianigr.it (referente Alessandro Storti).