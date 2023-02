Ospedale Sant’Andrea, il dottor Saloni: “La Tac è attiva e funzionante”

In merito agli interventi recentemente pubblicati sulla stampa riguardanti la situazione del servizio di Radiologia all’ospedale di Massa Marittima, il direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini della Asl Toscana sud est, il dottor Enrico Saloni, precisa: “Il servizio di Radiologia dell’ospedale di Massa Marittima è assicurato e lì vi operano tre medici che, sia pure con difficoltà e il ricorso a lavoro straordinario, fanno fronte alle diverse esigenze dell’ospedale. La sezione Tac è attiva e funzionante. La situazione è determinata da una carenza di specialisti radiologi che è presente in tutta Italia. Basti pensare che, a fronte di un bisogno di 12 medici radiologi, da circa un anno non si è fatto avanti nessuno”.